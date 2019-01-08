【記者試行長命梯】荃景圍被斜坡一分為二　區議員促設扶手電梯

荃灣荃景圍彷如一個小社區，內裡設備齊全，以供居民日常生活。然而荃景圍之內有一條「長命斜」和樓梯，將社區一分為二，山上山下各有風景。荃景圍坡上擁有完備的社區配套，如醫院、診所、學校等，而坡下則沒有如此設備，區議員形容坡下屋苑狀況猶如孤島，老人家上落極其辛苦，故促區議會加設扶手電梯連接斜坡上下，讓居民能共用社區資源。運輸署亦同意將此訴求加入「上坡地區自動扶梯連接系統組」中研究。

荃景圍被一條斜坡分隔成兩個小區，坡上有千里台和荃威花園等屋苑，而坡下則有翠豐臺和荃德花園等。可是，一條斜坡和樓梯，讓翠豐臺及荃德花園等屋苑變得孤立，坡下的社區設備較坡上貧乏，若要到醫院、超級市場，或是搭車到楊屋道街市，便要攀上斜坡，再上樓梯，難為了一眾長者和行動不便的居民。

坡下區民若要動用坡上設備，要先上一條斜路。（廖俊升攝）

上完斜路，要再上一條樓梯。（廖俊升攝）

有見及此，荃灣區議員林婉濱向區議會交通及運輸委員會提交文件，建議在安育路的樓梯加建一條扶手電梯，連接荃景圍斜坡上下社區，以融合社區資源，解決區內居民的不便。林婉濱向《香港01》透露，1月7日的區議會交通及運輸委員會會議中，運輸署已將這項訴求加入「上坡地區自動扶梯連接系統組」，納入當中110多個項目內研究，顧問也將會進行初審，再制定優先次序進行工程。

記者到現場實測，以正常步速行走，走上坡只需時2分鐘，亦不耗太多力氣，但路面傾斜，對於長者和行動不便者而言，難免感到吃力。在坡上的確有較充足的社區配套，有港安醫院、診所及食肆等，再走遠一點去到荃威花園有超級市場。



不過坡下也並非一舖難尋，荃德花園附近也有3間茶餐廳、1間便利店、1間士多和多間洗衣店，翠豐臺對出也有巴士站和小巴站通往荃灣的中心地帶和荃灣地鐵站。

翠豐臺對出也有小巴站通往荃灣地鐵站市中心位置，但要到楊屋道街市便要上坡搭車。（廖俊升攝）

坡下的荃德花園附近有數間食肆。（廖俊升攝）

對於加裝扶手電梯，《香港01》記者向一位年逾六旬的街坊了解意見，她表示如果政府有足夠的金錢，加裝扶手電梯也是一件好事，因為對老人家而言，上坡也有些少吃力。不過也有街坊認為天天行已習慣，樓梯也沒有幾多級，故不見安裝扶手電梯的必要性。

有長者認為，如果政府資源足夠，建扶手電梯也是好事。（廖俊升攝）

區議員林婉濱向《香港01》表示，現時坡下的翠豐臺附近並沒有商舖，而旁邊的荃德花園則有少量商舖和食肆；不過，一到坡上就有診所、醫院和較多食肆。她補充，有時候居民病了不會想步行上斜坡，即使如此接近醫院和診所，也會選擇走到較遠的愉景新城，或乘搭兩程駁車。

林婉濱續指，從資源共享的角度而言，應該將坡上坡下的屋苑互通，如果因為斜坡而將上下分隔，資源因而無法盡用，便會非常浪費。她認為交通資源互通最為重要，她舉例指，坡下對出是青山公路，牽涉到32條巴士線，理應坡上坡下的居民共用。

另外，林婉濱指，居民最喜歡到楊屋道街巿買餸，現時翠豐臺家庭買完餸後回家的唯一交通工具是39A及84號小巴，但最近的站就在坡上千里台對出，故此他們下車後要再行樓梯及斜路回家，對於膝蓋關節退化的長者而言，下樓梯十分辛苦，有扶手電梯的話會更方便。