【巴士迷遊車河路線】盤點全港專營巴士路線之最　邊條至長途？

在一個悠閒的下午，隨意坐上一架巴士，踏上未知的旅程是一件頗浪漫的事。之不過，全港巴士路線數以百計，到底哪一條路程最長，哪一條最短？又或者哪條路線最適合遊車河？《香港01》為大家盤點巴士路線之最。

最長路線坐足個半鐘

據悉全港現有城巴、龍運、九巴、新巴和新大嶼山巴士5間主要專營公司，共提供約600條巴士路線，為市民帶來多種方便的出行選擇。記者搜集相關資料，發現在5間公司營運的云云路線當中，最長路程的為龍運的N42A，來往粉嶺聯和墟和東涌站，連接新界的粉嶺、上水和大埔，是淩晨的特別班次。單程行車里數為74.2公里，距離長度大約由屯門來回觀塘一次，預計行車時間是約100分鐘。

N42A每程路線長達70多公里，走畢預計需時100分鐘。（香港巴士大典1010_505圖片）

最短路線4分鐘行完

而最短路程的巴士路線，是新巴的15C路線，行車路程只有1.6公里，約11分鐘即可走畢全程。此車主要方便乘坐天星小輪的遊客來回花園道的纜車總站，屬山頂纜車的接駁路線，是每天行走的恆常班次。不過，若撇除恆常路線，15C就不算是最短路程，因爲嶼巴的37S特別繁忙時段班次的車程更短，來往逸東邨及迎東邨，全程只有1.1公里，4分鐘的巴士車程，「櫈都未坐暖就要落車」。

新巴15C路線行車路程只有1.6公里，約11分鐘即可走畢全程。（香港巴士大典_Ad262圖片）

巴士迷推介遊車河路線

其實對不少人來説，乘巴士游車河乃一大樂事，有年輕的巴士迷就推薦九巴51號和新巴的赤柱路線。社區組織《南區交通》成員Clive，不時為大衆提供交通資訊，原來也是個愛巴之人，他指：「我鍾意巴士都有成15年啦，九巴51號係正嘅，因爲行荃錦公路得呢條，彎多路窄，好考司機功夫，唔少巴士迷遊車河都會揀呢條。另外，行赤柱巴士，好似城巴6X、260呢類都好掂，好多司機係老車手，熟路又超有速度感，好爽。」