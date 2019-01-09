【十年爭取】未來太古區長者近萬　港鐵拒太古站增設大堂升降機　

太古港鐵站覆蓋範圍遍及太古城、康怡、康山、南豐、柏架山等多個屋苑，惟想使用升降機直達大堂，只能乘搭D1出口的升降機，受惠群眾只有太古城一帶居民。據東區區議員估計，12年後太古區將有近1萬名65歲以上人士，認為有必要增設可由地面直達大堂的升降機，便利有需要的人士。

根據東區區議會文件顯示，現時太古港鐵站只有5個出口，當中只有D1出口設有升降機直達大堂。其餘4個出口皆設有多級樓梯，例如A1有45級、E2及E3為31級、B出口19級。而以上多個出口，距離設有升降機的D1出口，需要步行15分鐘才可到達，對行動不便的長者、推着嬰兒車或輪椅及攜帶重型行李的人士帶來不便。東區區議員指根據他們的觀察，一般有需要乘搭升降機的人士，都不會特地採用D1出口的升降機，反而選搭其他交通工具，或是硬着頭皮上落樓梯。

太古站覆蓋多個屋苑，對直達大堂的升降機需求相當大。（資料圖片）

東區區議員梁穎敏對《香港01》表示，他們爭取在太古港鐵站增設升降機已長達10年，但港鐵一直以不同理由拒絶。「港鐵初時表示，於太古站出口增設升降機存在技術性困難，後來又指，計劃在全港港鐵站均有一部升降機直達大堂後，才會考慮在個別車站增設第二部升降機。」

現時太古港鐵站只有D1出口設有升降機直達大堂。（復康社影片截圖）

現時未有升降機直達大堂的車站只有三個，包括鑽石山站、炮台山站和天后站。梁穎敏認為，港鐵不應因為個別車站未有升降機直達大堂，而忽視太古站康怡、康山居民的需要。「根據我們的工程師觀察，認為太古站C出口有足夠空間增設多部升降機，並把方案提議給港鐵，但港鐵只在回應文件中作簡單回覆，表示居民可由D1出口經太古城中心，以及康怡廣場或經英皇道前往康怡及康山花園 ，未有任何勘探資訊或港鐵工程師的具體意見。」

東區區議員梁穎敏（右二）表示，曾要求政府因應康怡、康山的市民需求，向港鐵要求興建升降機，及提供技術支援，可惜至今仍未見行動。（區議員梁穎敏提供）

而港鐵回覆指出，曾於B、E2及E3出入口加設升降機作出研究，結果發現上述位置因不同原因而作罷，例如需穿過地樁柱、未能興建緊急逃生樓梯及位置距離地面太深等。雖然於2017年起，港鐵於C出口安排車輛接載有需要的輪椅人士，但梁穎敏指，服務的人次少之又少。「在過去六個月，使用這項服務每月平均只有11次，而且嬰兒車及行動不便的長者並不納入服務範圍，可見這項服務成效不大。」