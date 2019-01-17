【領展與基匯資本】麗閣邨30年酒樓或被逼走　街坊爭取原址保留

佔地兩層、內有樓梯和水晶吊燈的大酒樓，如今已不常見。在長沙灣麗閣邨，卻有一間紮根30多年的酒樓，一直深受區內街坊歡迎，酒樓又如同社區中心，不時有活動在此舉辦，是一眾長者的聚腳地。不過近日傳出，為其業主的財團「基匯資本」將於3月收回酒樓舖位，引起街坊和地區人士不滿。他們批評財團妄顧民意，忽視屋邨酒樓在社區的重要性，胡亂規劃「離地」影響民生。

佔地兩層、內有樓梯和水晶吊燈的大酒樓，如今還可在哪找到？(呂諾君攝)

麗閣邨的君好海鮮酒家，位於麗閣商場旁邊，其舖位早年為領展所有，其後領展再售予基匯資本。雖然麗閣街市和商場使用率低、十室九空，但酒樓卻是每天都門庭若市。早上10時多，酒樓兩層都坐滿客人。原來屋邨30多年前入伙時，這間酒樓已經屹立在此，老一輩街坊習慣每天來到，除了飲茶吃點心，更為了找機會與其他街坊「打牙骹」。而晚上除了一般酒席，也有茶舞活動，街坊形容，這間酒樓是大家的「必需品」，連繫着整個社區。

霞姐(左)告黃太(右)都是酒樓的常客，指酒樓是大家的「必需品」。(呂諾君攝)

「我一星期嚟足7日，好似聯誼會咁飲茶傾偈。唔使約嘅，街坊都係到時到候就會落嚟！」在麗閣邨居住了30多年的黃太表示，居民普遍對屋邨酒樓有種歸屬感，每天早上更會有大量長者在門前排隊「等開門」，「係奇景嚟㗎……其實我哋咁大年紀，食咩都唔係咁重要，最主要係有個地方坐吓。我好多時都會留至少兩、三個鐘，傾到咁上下咪返屋企做家務囉。」

面積很大又有無障礙通道，對長者來說十分方便。(呂諾君攝)

該處猶如社區中心，平日不少長者活動都會在場內舉辦。(受訪者提供)

她又指，街坊在這間酒樓內飲茶自有獨特文化，「平日我哋係唔會搵唔到位嘅，邊個落到嚟都可以一齊坐，嗰張枱就算幾逼都好，見到人我哋就會坐埋啲叫佢一齊坐！」又由於各位街坊是「自己畀自己錢」，一張枱上隨時可有5、6張點心卡。這種另類的「搭枱」情景，足見現今少有的鄰里街坊情。

同樣為酒樓熟客的霞姐表示，除了日常飲茶，酒樓老闆又常以超優惠價租出地方，予不同機構在場內籌辦活動，諸如一些長者齋宴、聚餐，以至福音粵曲班等，又因該處面積很大、位置方便，場面往往十分熱鬧，「除咗本區長者，慈雲山、黃大仙、竹園嘅人都會嚟呢度做活動，因為佢係地舖，又有無障礙通道入門口……我覺得如果冇咗呢度嘅話，啲長者平日都唔知可以去邊好。」

李炯指，大部分街坊均反對規劃方案，希望原址保留酒樓。(譚威權攝)

協助跟進事件的民協社區主任李炯指，上月曾與基匯資本公共事務及市場總監黃梓謙見面，當時亦有約15名街坊在場，期間黃向眾人表示，將於3月收回酒樓兩層舖位，其中二樓會變為YWCA的職業訓練中心，一樓的方案則仍是懸空，而酒樓則會搬入商場內，惟因舖位太小，酒樓方面並不接受，「當時我同街坊都話，一定要原址保留呢間酒樓……原本對方(基匯資本)話7月開返街市後評估人流，下一步先會再規劃商場，最後先到酒樓，但現時就係突然所有嘢同步進行，3月1號就要收返舖位、酒樓結業。」

上月基匯資本代表曾與李炯及一眾街坊見面。(受訪者提供)

李炯表示，根據統計，麗閣邨的長者佔逾百分之28，酒樓對長者來說是十分重要，認為財團妄顧民意，「佢(基匯資本代表)就話，酒樓啲房用嘅比例超出佢所需嘅地方，作為商業決定，其實可以按比例加租，但佢就只係話要收返舖位另外規劃，而呢個規劃並冇諮詢過。」李又指，基匯資本以「民坊」作為管理團隊名字，宣稱「落地」、有人情味，但從現時行為卻漸見作風與領展無異。除此之外，他又擔心，酒樓一旦在3月結業，場內80多名職工的去向及賠償問題，是否可於短時間順利解決。

《香港01》就事件嘗試聯絡君好海鮮酒家老闆，惟對方表示暫時不想談論事件，而基匯資本的發言人則指，自去年3月接手管理麗閣商場後，一直檢視商場的營運狀況，目前正重新規劃商場的佈局。發言人指，為更有效運用空間及配合商場發展為社區樞紐的理念，現時酒樓位置將重新規劃成為一個容納不同社福機構及安老機構的空間，為居民提供福利服務，亦在去年8月時根據租約，通知現時租客遷出的安排。

發言人強調，團隊管理層一直持續到訪地區，聆聽不同地區人士對商場發展的意見，了解居民對商店組合的期望，在過程中，團隊明白居民對酒樓食肆的需求，正積極考慮將酒樓食肆及居民日常生活需要的商店，納入商場未來的規劃中。而就遷出及重置事宜，團隊一直與租戶保持緊密溝通，直接了解租戶的訴求，但至今仍未有定案。