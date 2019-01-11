將軍澳領都勁加管理費　經理人酬金收8%　議員斥港鐵：食人唔𦧲骨

一年伊始，港鐵、巴士、餐廳全加價，而港鐵屋苑亦逃不了「加價」浪潮，當中日出康城領都的管理費大幅增加9.84%，引來小業主不滿，日前到港鐵總部抗議，要求凍結管理費。有區議員指港鐵收取多項費用，是「食人唔𦧲骨」。

港鐵上蓋物業的管理費向來較坊間其他物業管理公司高。兩星期前，將軍澳天晉業主到港鐵總部抗議，反對增加9.1%管理費，抗議行動「蔓延」至其他港鐵屋苑，日前日出康城領都約20個小業主亦到港鐵總部抗議，反對大幅增加管理費9.84%。

日出康城領都因加管理費問題引起業主不滿。（資料圖片）

西貢區議員張美雄指，日出康城領都現時的管理費以建築面積計算，每平方呎$1.93，以一個建築面積945呎，實用面積718呎的單位為例，原本管理費$1824，加費後增至$2004，加幅約$200，引起居民不滿。

他指，港鐵回覆查詢時表示，在重新檢視屋苑的財政預算後，為應付不斷上升的營運開支，認為管理費有上調空間。張議員斥，港鐵常以錯誤估算開支的方式，誤導小業主增加管理費的迫切性。

西貢區議員張美雄形容港鐵是「食人唔𦧲骨」。（張美雄議員供）

領都業主附屬委員會前委員謝先生指，港鐵物業管理公司在做預算草案時，經常「低估收入，高估開支」，以會所收入為例，物管公司客務處的2019年管理費預算草案預計2019年會所收入為830萬；然而2018年度截至9月30日，會所收入已達637萬，再加季度收入271萬，會所收入有908萬，即客務處嚴重低估會所收入達78萬。高估支出方面，2018年度截至9月30日的保安支出為2019萬，加季度支出640萬，共2659萬；而2019年的管理費草案估算保安支出為3029萬，高估了370萬。

謝先生指，2019年的財政預算應以2018年的情況作為參考，「但港鐵忽視實際情況，以標書的預計人手計算，故意誇大屋苑的財政問題。」他表示，截至2018年9月30日，屋苑仍有1280餘萬元盈餘，財政穩健，並無迫切性要進一步增加管理費一成。

屋苑仍有1280餘萬元盈餘，財政穩健，並沒迫切性要進一步增加管理費一成。（資料圖片）

張議員表示，過往一直收到有業主投訴港鐵物管管理差劣，不但維修工程緩慢，港鐵收取的經理人酬金更高達8%，遠較市場其他物業管理公司的酬金高，當中連水電費也要抽取8%的酬金，「水電費只是由港鐵代支，根本不應收取經理人酬金，其他物業管理公司都不會從水電費中抽取，簡直是『食人唔𦧲骨』」。

另外，張議員指港鐵收取的經理人酬金中還包括一項「後勤支援費」，但港鐵沒有深入解釋甚麼是後勤支援費，「居民根本不知道後勤支援包括甚麼工作、以及有多少名後勤支援人員，港鐵叫居民畀錢居民就要畀，完全被港鐵『㩒住嚟搶』。」

領都小業主到港鐵總部抗議，要求凍結2019年管理費、調低經理人酬金至6%、增加開支透明度、合理豁免水電費等代支項目，並要求港鐵交出合理的開源節流方案，否則不排除將行動升溫，罷交管理費。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，領都客務處自去年第四季開始一直就屋苑的2019年財政預算案，與領都業主附屬委員會（業委會）和居民作出簡介和進行諮詢。為回應業戶的意見，領都的管理費曾於2011-12年兩度下調，亦於2015-17年間凍結，過往三年需以累計盈餘補貼屋苑開支。考慮到屋苑現時累計盈餘水平偏低，加上預期來年維修和服務合約等各方面支出均有增幅，2019年管理費實有上調必要。

港鐵又指，領都客務處已參考各業戶的意見，將2019年管理費由原本建議的加幅下調至9.84%，而調整後的水平將與2011年水平相若。客務處已透過通告及簡介會等渠道向各業戶解釋增加管理費的原因。承諾客務處將繼續研究開源節流方案，積極與業委會及業戶保持溝通。