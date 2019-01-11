【森林家族】媽媽學員教整微型森林　棄置家品都可以「綠化」

用苔蘚植物、小石頭等，加上不同的情境設計製作盆景擺設，在家中放置一個微型森林增加綠意，近年大受歡迎。但整個「森林」除了可以放入玻璃樽內，原來連煮食鍋、雞蛋包裝盒、茄汁豆罐等都可以「綠化」？一班「媽媽學員」經過數星期的培訓和學習後，以棄置家具製造出別樹一格的畢業作品，並將舉行畢業展覽，將作品一一展出。

嬰兒浴盆等棄置家品經過升級再造，也可成為與別不同的微型森林。(「MicroForests MicroForests 微型森林」提供)

基層婦女除了在家中照顧兒女，還可以成為「設計師媽媽」和「工作坊導師」？社會企業「微型森林」由社工出身、擁有園藝治療師資格的周彩虹(Rainbow)在5年前創辦，實行「以盆栽栽培人材」，「先培訓一些單親及低收入婦女，成為盆景藝術品導師，為她們提供工作機會，透過銷售藝術作品及舉辦藝術工作坊，希望她們能從中發展創作潛能和建立自信。」Rainbow亦表示，見證學員在課程前後有很大轉變，並不介意學員視此為走出社會的「踏腳石」，只希望他們有機會突破自己。

今次活動以「森 · 命 轉化」為主題，結合家庭、環保和共融的元素。逾20位媽媽學員，將茄汁豆罐、嬰兒浴盆等棄置家品升級再造，製作出一個個與別不同的微型森林。這些作品將於本周六(1月12日)舉行的畢業禮及藝術展覽一一展出，地點為荃灣愉景新城一樓中庭，屆時亦將舉辦3場社會共融工作坊，由媽媽學員帶領社會弱勢社群學習製作微型森林作品，把她們的學習成果轉授分享出去。