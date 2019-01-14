【大失預算】蘇屋邨2期延誤入伙　居民請願促房署交待

深水埗蘇屋邨完成重建多時，第2期共7幢樓宇亦於去年9月開始預派，原定於11月開始入伙，至今已有數月，惟仍是消息全無。地區人士指，農曆新年臨近，一眾準居民均等得十分「心急」，亦因單位延遲入伙，面對不少問題。昨日(1月13日)他們一行十多人到房署總部外請願，要求署方盡快交待延誤原因及確實的入伙日期。

昨日一班準租戶到房署總部外請願，要求署方盡快交待延誤原因及確實的入伙日期。(蘇屋邨居民協會社區幹事何坤洲提供)

蘇屋邨居民協會社區幹事何坤洲指，蘇屋邨2期的首批租戶，原定可於去年11月入伙，惟至12月底的區議會會議上，該署仍然未有交待詳情。他表示，數月以來辦事處每天都有至少10名街坊致電查詢，對於久久未能入伙感到十分焦急，同時不滿房署沒有就事件作出合理解釋。

何表示，房署延遲入伙，對一眾準租戶來說造成了很多問題，「有街坊本身預期11月可以入伙，已經幫仔女搵定附近學校，但𠵱家就要跨區返學……亦有啲本身住緊劏房，原本通知咗業主會唔續租，但𠵱家未有得搬，反而被業主加租同逼遷。」更有租戶在預派後因家人不幸離世，被房署通知因單位人數與實際不符，需收回單位。

房署職員接過請願信。(蘇屋邨居民協會社區幹事何坤洲提供)

何續指，房署必須盡快交待並落實入伙日期，因此昨日他與深水埗區區議員陳偉明，聯同10多名蘇屋邨2期準租戶一同前往房署總部，要求該署跟進其處理以上事件，妥善協助受影響的住戶，並檢討現行公屋編配的預派制度。

《香港01》就事件向房署查詢，發言人指，一般而言，房委會的項目由申請至獲發入伙紙的時間需要取決於項目的規模及複雜程度等因素，而蘇屋邨重建第二期現正進行驗收。若果驗收過程順利，各幢樓宇預計將於今年初分批獲發入伙紙。發言人續指，預計準租戶將會於入伙紙發出後一個月內接到通知信，並陸續獲邀到蘇屋邨辦事處辦理入伙手續。