【奇則共賞】屯門新盤The Carmel一間房四道門　皆因一幅獨立的牆

位於屯門大欖的新盤The Carmel日前開放示範單位，有指參觀人數在短短數天已超過4,000人。除了其呎價、景觀，樓盤圖則卻似乎更加吸引眾人目光。繼早前有指一個兩房單位內「客廳無廁所」，有網民再度「突破盲點」，找出另外兩款「怪圖則」，其共通點就是「獨立的牆」？

在H室單位內，睡房面積小小但竟然已設有4道門。(網上截圖)

Facebook專頁「港樓我至叻」今日上載屯門新盤The Carmel第1座和第2座的圖則相片，當中，一個位於第1座，實用面積約780平方呎至805平方呎的H室，屬兩房間隔單位，但在主人套房內，竟已設有4道門。當中兩道門以不同方向通往同一房間，而房間內再有一道門通往露台，再加上主人房內的浴室門，造成「一房四門」的奇怪現象。原來，全因睡房設有一幅十分短小、但獨立擺放的牆，令主人房設有「雙門」開啟的情況。

此外，在第2座2至3樓、5至7樓的G室，實用面積為460平方呎的一房單位，從圖則可見，房間大小與客廳面積相若，呈「凹」字形，設有兩道房門，無論從哪一個房門進入，都走入同一個房間。

G室的房間如同凹字形，亦是有兩道不同方向的門。(網上截圖)

到底為何會有此做法？是不是方便小朋友玩捉迷藏？專頁解釋，其實都是「土地問題」，只要在短牆後加上間隔，就可以變成兩個獨立房間，但這一切原來是因為建築物條例所限。

《香港01》翻查《建築物（規劃）條例》，原來在第123章第38條中30節列明：

用作或擬用作居住用途或辦公室或廚房的房間的照明與通風

(1)每個用作居住或辦公室用途或廚房的房間，須有天然的照明與通風。

(2)該等天然照明與通風須藉一扇或多於一扇符合以下規定的窗而提供

(a)窗的建造須使

(i)窗玻璃的表面總面積不少於房間樓面面積的十分之一；及

(ii)該等窗總共最少有相等於房間樓面面積的十六分之一的面積能開啟，而開啟方式須使每扇窗的開口的頂部在樓面水平之上最少2米，如屬獨立和半獨立建築物，則在樓面水平之上最少1.9米。

所有住宅的房間一定要有能開啟的窗戶，因此發展商不能加設間隔，只可讓買家「自行想像」用意了。