壞污水泵停業封舖　深水埗川菜小店被財團迫走　年輕店主血本無歸

有年輕人在深水埗開店創業，未料舖位「甩甩漏漏」，污水泵接二連三多次損壞，令餐廳無法營業。店主指，就事件曾多番聯絡業主恒基，當時有職員曾口頭承諾他們會全數賠償損失，惟久沒消息，早前對方更指小店欠租多月，派出執達吏到場要收回舖位。今早深水埗區議員何啟明和譚國僑聯同兩名店主及一班深水埗街坊，到於中環的恒基總部請願，要求與恒基對話，解釋及處理事件。

今早約十名街坊到位於中環的恒基總部請願，期間舉起橫額並高叫口號。(呂諾君攝)

位於深水埗大埔道的「味閣．特色餐廳」，由4名年輕人約一年前開設，主打酸菜魚等川菜，由於「好食夾大件」，獲得不少街坊支持。民協今天 (12月21日) 早上與約十名街坊到位於中環的恒基總部請願，舉起「無良恒基，逼走小商戶」的橫額，亦高叫口號，約一小時後，恒基代表才出來接請願信。

位於深水埗大埔道的「味閣．特色餐廳」，由4名年輕人一同開設。(受訪者提供)

+ 2

店主之一的阿杰指，與3名友人都是20出頭，集資共110萬開店，一圓創業夢。但今年10月初開始，店內的污水泵損壞，令舖面污水遍地，「租之前都冇同我哋講過，原來個污水泵係潛水式抽水泵嚟，水泵長期浸喺水度有損耗……維修師傅同我哋講，話係個泵啲電線漏電，搞到成間舖跳晒掣。」當時阿杰立即聯絡恒基希望更換水泵，對方在開始維修前，曾口頭承諾會全數賠償，更曾誇口「我哋咁大間公司，呢啲小數目唔會走咗去嘅。」惟維修工程完成後，阿杰指恒基一直沒有消息，他們多次以書面、電話追問，仍是沒有答覆。

阿杰指，與3名友人都是20出頭，集資了共110萬開店，希望一圓創業夢，未料結果會是這樣。(呂諾君攝)

「11月都已經Keep 住係咁打電話去，冇人覆一路拖，到12月，就有執達吏嚟話我哋欠租幾個月，要執咗間舖。」阿杰指，店舖多處浸壞，除了地板變得「溶溶爛爛」，不少貨物也被水浸壞，而餐廳必須用水，水泵壞掉無法排走污水，亦即無法做生意，損失近20萬元。他表示由於恒基一直未有賠償，故10月已無力交租，並打算以按金抵租，卻換來執達吏查封店舖。恒基又安排了保安在店前留守，但聘請保安的費用卻要由小店支付，至近日有傳媒報導事件，才將保安撤走，但對於賠償仍未有方案。

店舖一向受歡迎，今次有不少街坊到場支持行動。(呂諾君攝)

譚國僑(左)和何啟明(中)促恒基盡快與他們直接對話，解決賠償問題。(呂諮君攝)

協助店主跟進事件的深水埗區議員何啟明和譚國僑認為，在事件上恒基方面只是「一拖再拖」，承諾了會賠償現時卻「反口」，數月以來一直希望能與雙方直接對話，但恒基只是「話傾又唔傾」，至今未有確切答覆，因此他們才會發起請願。他們又指，恒基「搵錢」的同時也要體諒和理解社會上其他努力「搵錢」的市民，希望他們能信守承諾，立即解決賠償問題，令年青人的夢想之路不致就此毀掉。