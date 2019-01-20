【垃圾圍港】香港仔避風塘將設CCTV　監控海上垃圾源頭及去向

海洋污染一直是大眾關心的議題之一，而香港仔避風塘更是垃圾黑點。環保署就香港仔避風塘的海上垃圾問題進行檢討，建議在該處展開為期一年的安裝網絡攝錄機試驗計劃，用攝錄機監察避風塘內海上垃圾的源頭及去向，再由環保署分析監察結果及研究應對措拖。

環境局於2018年1月重組「海洋環境管理跨部門工作小組」，並設立「海上垃圾專責小組」，而環保署亦是工作小組的成員之一。根據近日南區區議會的社區事務委員會文件所示，避風塘內的海上垃圾可能來自多個源頭及受季節影響，除了加強清潔、宣傳教育及執法工作外，建議安裝攝錄機監察海上垃圾的源頭和去向。

香港仔避風塘經常有大量海上垃圾。（資料圖片）

現時，環保署計劃在香港仔避風塘或街道設施，如街燈、標誌杆上安裝一套網絡攝錄機，暫定安裝之地點包括避風塘西面入口、避風塘南面入口（近深灣道）、黃竹坑明渠附近及登岸梯台HP023附近（近鴨脷洲海傍道南端）。

過往曾有團體自發出海，用漁網打撈海面垃圾。（守護香港仔海港聯盟facebook專頁）

香港仔南區區議員任葆琳向《香港01》表示，雖然現時海事處派人每天清潔海上垃圾，但至今仍未清楚垃圾的源頭。「海上垃圾的多寡視乎季節性而定，例如前年夏天相對嚴重，去年夏天則相對輕微。垃圾的來源有機會是有人棄置，或是從其他地方飄到香港海域，因此只有安裝攝錄機才能監察海上垃圾的源頭和去向。」

她續指，環保署計劃會在今年第三季至第四季完成安裝。「在香港仔避風塘安裝攝錄機監察海上垃圾是一個試行計劃，若效果理想，未來不排除會安裝更多攝錄機以監察海上情況。」任葆琳補充，食環署早有先導計劃，安裝攝錄機監察街道狀況，其後發現效果不俗，已計劃新增14個監察點，其中7至8個位於香港仔區。