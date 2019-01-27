【帆船運動】三代人戀上揚帆　帆船世家：大家真係坐埋一條船

乘着風勢揚帆，將帆船駛出蔚藍大海，這個畫面並非只在電影出現。在香港，一班帆船愛好者不時乘風破浪，當中有一個帆船家庭，父子檔經常一起出海，兒子羅逸峰(Dominic)在2014年更曾代表香港，出戰仁川亞運的帆船比賽。 「如果你住喺市中心，成日有啲高樓大廈阻住頭頂，個人會好壓迫。出下海，喺香港可能係好獨特嘅生活方式。」Dominic說。在早前的香港環島大賽，Dominic也有帶同只有77日大的兒子上船，他也希望把這個獨特的生活方式，「承傳」下去。 攝影：林若勤

今年37歲的羅逸峰，有26年的帆船經驗。(林若勤攝)

羅逸峰(Dominic)的爸爸是帆船運動教練，所以他11歲已接觸此項運動。「細個放假冇嘢做，阿爸帶我去玩(帆船)暑假班。玩咗一兩個暑假，知道真係鍾意，所以一路玩落去。」小時候雖然也接觸過其他運動，但只有帆船令他最深刻，「10零歲就自己一個出海，係好特別嘅體驗嚟。」

現時已是一子之父的他，當初跟隨爸爸步伐走上揚帆之路。(林若勤攝)

Dominic說，有時出海要靠自己，「就算隻手磨到起晒水泡，都要繼續揸住條繩拉，先可以安全返到屋企。」(林若勤攝)

由小帆船玩到大帆船



採訪當日，Dominic帶記者來到香港遊艇會的中途島帆船及賽艇訓練中心，這個他從小接受訓練的地方。雖然叫作「遊艇會」，但會內沒有遊艇，反而更像水上活動中心，聚集了一班水上活動的愛好者。Dominic在這裡由小帆船開始學習，到玩龍骨船、大帆船......帆船一直陪伴他成長，也訓練他獨立的性格，「有時出海靠自己，大風大浪、熱、凍、冇風......就算隻手磨到起晒水泡，都要繼續揸住條繩拉，先可以安全返到屋企。」

「你同山山水水，風呀、海呀相處，個體驗係好特別。如果你住喺市中心，成日有啲高樓大廈阻住頭頂，個人會好壓迫。」

所謂「行船跑馬三分險」，他人生第一次叫「救命」，就是在16歲那年。當年他跟同伴在帆船練習中因翻船墮海，二人在海中掙扎並漂浮一段時間後，因長時間在海中而產生低溫症。在海中他一度胡思亂想，以為自己會死掉，最後他俩被一隻途經的大帆船救起。正因為這次翻船墮海經驗，讓他日後賽船時，更懂得保護自己及隊員，萬一有船員墮海，他也知道要在哪個時限內救起船員。

父子不時一起上陣，揚帆出海。(林若勤攝)

他經常帶著兒子上船，希望他也會愛上這個運動。(林若勤攝)

帆船世家 望能傳三代

因為帆船，他跟爸爸的關係親密，「一齊玩帆船，真係有好多話題。風同浪永遠講唔完，你話啲風喺嗰邊嚟，我個感覺又唔同。平日一有機會就一齊出海，正所謂『坐埋同一條船』，就算有拗撬，都冇得突然間走咗去。」他笑說。

一家人因為不同理由，先後與帆船結緣。(林若勤攝)

Dominic參加過大大小小的帆船比賽，玩的帆船也由單打獨鬥，漸漸要由多人操控。大船上有不同角色和崗位，包括舵手、戰略分析員、主帆調較員等等，「我哋講求團隊合作，角色會因應不同比賽或組合而轉換。」



他參加過最遠的一場比賽，是由香港遊艇會舉辦，由香港往越南的賽事，全長約愈680海浬（約1260公里） ，即約30個全馬馬拉松賽事的長度。除了一些本地及離岸賽事，2014年他亦曾與隊友代表香港，出戰仁川亞運的帆船比賽項目。4年前他更全職投入帆船行業，現時他是航海服務業的顧問，從帆船維修到賽船團隊管理服務均一手包辦。

常常出海，幸另一半也支持。他的太太Sally也熱愛帆船，「初初未係太太嚟， 一齊玩玩下(帆船)咪玩到變太太......我係死忠派，每個活動都同船有關，佢都逼於無奈跟住玩。」Dominic笑說。雖說太太像「被逼」出海，但其實太太Sally也認同，坐帆船出海是最好的假日活動，「風帆只得一個人玩，但帆船可以揀一個人或者一班人。大家一齊出海傾下偈，放慢生活節奏。」

太太Sally認為，帆船可令他們放慢生活節奏。(林若勤攝)

一家人真的「坐埋同一條船」。(林若勤攝)

由爸爸傳給他、他傳給太太，未來亦將傳給只有一歲的兒子。在較早前的香港環島大賽，Dominic當日也帶同只有77日大的兒子上船，希望兒子在成長中，也能感受到揚帆出海的樂趣。揚帆最有經驗的Dominic爸爸說，希望這個運動，可以在香港普及起來，「香港海岸線咁長，其實好有潛力，希望未來多啲人一齊玩，有朝一日香港能成為帆船港！」