【帆船運動】六歲已經可以學揸船　揚帆破浪原來幾十蚊玩一堂

「坐船出海」聽起來十分奢侈，似是有錢人的玩意。與遊艇不同，帆船依靠風力與個人技術航行，可以競技，也可以休閒進行，是一種鍛鍊身心的運動。香港有一班帆船運動愛好者，不定時都會出海訓練，有組織甚至舉辦專為小朋友而設的帆船課程。「坐船出海」，在香港其實並非如想像中，遙不可及。 攝影：林若勤

有26年帆船經驗的Dominic指，帆船運動的參與人數遠比大家想像中多。(林若勤攝)

有26年揚帆經驗的Dominic指，雖然大部分香港人對帆船此運動較陌生，但其實接觸的門檻不高。小朋友可以參加專為六至十歲小朋友而設的樂天小帆船暑期班，再循序漸進，慢慢學習操作其他大帆船。以他為例，11歲便上帆船班、長大後更有機會代表香港參賽，2014年與隊友出戰2014年仁川亞運。「相比其他運動，帆船可能唔算主流，外人唔清楚，或者會覺得唔多人玩，但其實康文署、香港遊艇會搞嘅風帆課程成日都會爆滿。」

康文署的風帆課程收費。(網上截圖)

香港遊艇會提供以下的帆船課程。(香港遊艇會提供)

Dominic指，帆船課程的費用並非十分昂貴，入門級課程的收費與坊間其他的興趣班也大同小異。根據香港遊艇會的資料，以屬入門級的「香港帆船運動總會帆船訓練1級課程」為例，主要教學對象為11至18歲的青少年，一般會連續5個周末舉行，每節課程為半天，收費為2200元。而在康文署網頁，亦見有為14歲以上人士而設的風帆入門訓練班 (第一級)兩天制課程，收費70元，但名額只有約6個，需抽籤決定。「當然，若參加進階課程，因為用嘅工具唔同，課程成本高咗，所以係要畀多少少錢，但唔會貴到完全接觸唔到。」根據香港遊艇會的資料，若2級或以上的帆船進階班，5節全日制課程收費約$4,100起。

育有一子的Dominic，雖然兒子只有一歲，但已常常帶他接觸帆船。(林若勤攝)

雖然帆船這項運動不為港人熟悉，但Dominc指，帆船培訓課程的階梯或比其他運動更成熟，小朋友初學可以參加體驗班，坐著自己隻樂天小帆船出海，教練會從旁教導如何控制船隻，以及駕駛帆船的基礎知識，循序漸進學習。「當中有一個叫做『鯊魚競賽組』，會帶小朋友參加唔同嘅本地比賽，當中最有競爭力嘅幾個或者幾隊，就有機會去世界各地參賽......唔一定要成為職業運動員，但呢個運動對小朋友身心同埋擴闊視野都有好處。」現時育有一子的他，已常常帶一歲兒子上船，未來亦會讓他上初班，希望兒子跟他一樣，在成長過程中有帆船相伴。