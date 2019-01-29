【12米旅遊巴慎入】北角海璇停車場設計有問題　大車「刮底」入場

市民梁先生向《香港01》報料，指他的45座旅遊巴駛入北角海璇地庫停車場時，屢次被場內的斜坡「刮底」。有專家懷疑，發展商興建有關停車場時，錯誤計算行車路段的坡幅，使大型車輛駛進時「刮底」。

北角新盤海璇，地皮前身是北角邨公屋，清拆建樓後，必需將部分面積預留作政府公共設施。發展商新鴻基地產遂將地庫兩層作公眾停車場，不過，自從海璇落成，使用該停車場的旅遊巴卻寥寥可數。

有職業司機向《香港01》投訴指，停車場的路段坡幅過高，令車長12米的45座旅遊巴，駛落下層時「刮底」，大型車輛根本不敢駛入，導致30個公眾旅遊巴泊車位被丟空，有位無車泊。

北角海璇平均呎價逾5.8萬元，第6座的全部140個單位，將以服務式住宅形式出租。（資料圖片）

香港汽車工業學會會長李耀培博士看過相關相片，直言覺得停車場設計有問題：「斜路太斜，角度太高，可能是建路時結構工程師計算錯誤所致，或者他們只想到屋苑為私家路段，只顧及住客的私家車需要，計漏了大型車輛出入問題。」

根據屋宇署的認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考（APP-111）列明，私家通路上的直斜道，貨車的理想坡度及最大坡道分別為1:10及1:8。

對於有職業車司機投訴指，12米長的旅遊巴在駛進停車場時，有刮底情況，海璇接受查詢時，已即時表明跟進。

李耀培博士從圖片中估計，停車場的設計失誤，斜路太斜。（受訪者提供相片）

海璇屋苑傳訊部羅小姐回覆指，發展商在開放停車場前，曾經過多輪試車，大部分旅遊巴及貨車可正常停泊，然而有個別特低地台的12米長旅遊巴，於抵達地庫一層離開坡道時有輕觸地台情況。她表示，發展商已立即安排改善工程，工程預計於2019年1月底前完成。

工程進行期間，該停車場暫未能開放予旅遊巴使用，相關管理公司已在停車場入口張貼告示，並安排同事提供協助。待工程完成後，有關停車場將重新開放予旅遊巴。

她又指出，根據地契文件條款規定，發展項目提供30個公眾旅遊巴泊車位及4個公眾上落貨停車位，發展商已經於項目提供有關車位，以緩解現時渣華道旅遊巴停泊及上落客阻塞路面情況。她又強調，海璇相關停車場的斜坡斜度符合法例規定，並經政府驗收合格。

其實除了海璇的停車場出現問題外，與海璇毗連，屬同一發展項目的海匯酒店，根據其地庫停車場入口顯示，可容許最高4米的車輛及旅遊巴駛入，但行車通道設計卻很奇怪，既彎且窄，路面更猶如波浪般起伏，高身車輛容易撞頂。

海匯酒店的地下停車場入口彎路，路窄兼凹凸不平，高身車經過時要以極慢速行駛，避免車身撞頂。（羅鈺歡攝）

李耀培博士指，波浪形路面不利重型車輛：「如圖所示，落斜彎位已經好窄，路面仲要凹凸不平，就算3.6米高的旅遊巴駛入4米高的入口，路面波幅太大容易使車身跳動，車頂有機會撞上方橫樑，落斜時要駛得好慢。」他指，很少人會將落斜的路面設計成波浪紋，他懷疑是設計出錯。他提議在入口處加一個速度限制指示牌，以防意外發生。

海匯酒店傳訊部方小姐回覆《香港01》指，有關酒店B1層停車場現正由威信車場（Wilson Parking）管理，約有40個私家車位，但並不屬於酒店管轄範團，而B2層停車場為酒店私人範圍，不會對外開放，停車位只作酒店內部用途。

《香港01》就上述私人屋苑及酒店的停車場設計問題向屋宇署查詢，至截稿前未有回覆。