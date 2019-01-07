【北角奪命車禍後】議員促加防滑鋼沙　研究引入自動煞車技術

去年12月，北角發生一宗奪命車禍，一名保姆車司機疑於斜路泊車時，未有拉好手掣便落車，令保姆車向前衝落行人路，釀成4死11傷。事隔接近一個月，各界痛定思痛，研究如何防止同類意外發生。有人促請運輸署在肇事斜路劃雙黃線及鋪防滑鋼沙，亦有人提議引入外國自動煞車設備。

去年12月11日，一名保姆車司機將車輛停泊於長康街斜路路邊，但懷疑未拉好手掣便下車，令車輛急速下滑衝落行人路。當車輛煞停之際，已有多人被撞倒，事故最終造成4死11傷。

東區區議會交通及運輸事務委員會將於1月8日跟進意外，並討論如何避免日後再有同類意外。東區區議員鄭達鴻向運輸署查詢，會否引入外國技術，改善現行從斜路駛下的車輛所導致的行人安全問題，例如在車輛安裝自動煞車裝置，以及安裝警報系統的可能性，並以意外作借鑑，改善駕駛人士的駕車方法。另一位區議員羅榮焜則提出，在事故發生的長康街位置加劃黃線或雙黃線，並研究在有關地點鋪上防滑鋼沙。

去年12月11日，北角發生奪命車禍，釀成4死11傷。（香港01製圖）

奪命車禍後，各界痛定思痛，有人認為可考慮改善車輛設備和技術，以防同類事情發生。鄭達鴻向《香港01》表示，意外發生之後，有業界人士提出，希望引入自動煞車和警報系統等技術。他續指，現時已有一些國家實行有關措施，而今次提出討論文件，是希望運輸署在現實層面上，研究將來於新車輛引入有關技術的可能性，以防再有意外發生。

除了研究在設備層面改進，駕駛者的操守和技術也備受關注。鄭達鴻說，有些駕駛者在意外發生後，仍未有汲取教訓，安全事項仍未做足。他近日再到現場，發現仍有不少停泊路邊的車輛並沒有將輪呔扭向壆位方向。因此，他希望警方及運輸署，可透過這次意外作借鑑，改善駕駛人士的駕車方法，例如在考牌時，運輸署應研究有沒有改進計劃，加強在安全意識上的培訓。

北角奪命車禍，有人當場死亡，議員促運輸署研究，會否引入自動煞車技術，防止同類事情發生。(陳蕾蕾攝)

至於現行路面設施及指示方面，鄭達鴻則認為難以作出突破。他表示，以現行運輸署的規格、指引和安全設備的設計，仍不足以應付斜路泊車的安全風險，「即使每條斜路都加指示牌都未必有效，現在好多斜路都有『停』同『慢駛』的指示，但好多駕駛者對這類安全概念並非根深柢固，一樣照犯規。」他又指，加雙黃線是一個可行方法，以減少斜路泊車情況，但要用以杜絕違例泊車，前題也是要駕駛者守法。

北角意外發生後，不少駕駛者安全意識提高，將車輛停泊在斜路時，亦有將輪呔扭向石壆方向。（劉耀祥攝）

另一位區議員羅榮焜則認為，一些交通繁忙及多車的路段有必要加防滑沙，而發生意外的長康街較為特別，其他道路如堡壘街等亦可轉入長康街，故令該路比較多車，而長康街中段較為傾斜，可在這一部分鋪上防滑沙。

羅榮焜續指，全港各區亦須留意斜路泊車的安全問題，故向運輸署提出政策性建議，鼓勵在各區特別傾斜的路段，加設防滑沙。他舉例說，炮台山道路面十分傾斜，曾經試過有車出現「留後倒行」的情況，故在多年前提出了鋪防滑沙。不過，他表示，運輸署對鋪防滑沙亦有一套標準，若果署方認為不合標準，也可能會否決。

羅又表示，美國有些洲份嚴例執行泊車時將車呔轉入石壆，當發現駕駛車違規，便會馬上抄牌，不過香港則較少這樣的執法行動。至於違泊行為，他指出北角保姆車司機以前會在衛理小學門口停泊，待放學時段接學生上落，但目前衛理小學已經搬走，故應該在有關路段加黃線。不過，他估計仍會有人違例泊車，故希望警方加強執法。