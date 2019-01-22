【奪命鋁窗】墮窗事件人心惶惶　市民可查詢強制驗窗進度

尖沙咀美麗華酒店昨早（22日）發生墮窗撃斃途人事件，令人質疑酒店窗戶存在安全問題，又擔心自己所住的單位也有同樣情況。屋宇署有「強制驗窗計劃」，而署方網站亦設有搜尋系統和電話熱線，供市民查詢單位有否進行驗窗，也方便了一眾「準業主」，在買樓前查清楚。不過，強制驗窗計劃的「選取目標樓宇諮詢委員會」委員認為，署方現時人手或難應付驗樓計劃，業主們也有責任確保窗戶安全，應恆常檢查。

墮窗事件發生後引起廣泛討論，擔心窗戶的安全問題。2012年起屋宇署曾進行「強制驗窗計劃」，要求十年或以上樓齡的私人樓宇的業主，委任合資格人士驗窗。屋宇署回覆《香港01》指，截至2018年底，署方共向約9800幢樓宇發出合共約500 000張強制驗窗通知；而當中約90%已進行驗窗，而已驗窗的個案中，有約37% 需要修葺。

墮窗事件發生後，引起公眾擔心窗戶安全。（梁銘康攝）

墮窗事件令社會人心惶惶，現居於50年樓齡或以上的私人樓宇業主，或準備購買住宅單位的市民，其實可以到屋宇署網站一個搜尋系統，檢查該大廈單位的驗窗紀錄，查看單位在何時被通知驗窗及何時遵從驗窗指示，以息疑慮。

強制驗窗計劃設有「選取目標樓宇諮詢委員會」（委員會），就計劃選取被推薦的目標樓宇，以及就有關目標樓宇的推薦及篩選事宜向屋宇署作出更改建議。委員會的委員區諾軒表示，現時雖然有網上搜尋系統，讓市民查詢其單位的驗窗進度，但署方仍可設立更多渠道以發佈驗窗資訊。不過他又認為，檢查窗戶是否符合結構安全，也是業主們的責任。

至於強制驗窗計劃，由2012年推行至今，驗窗數字仍然低於預期，區諾軒則表示，強制驗窗計劃應加速進行，惟目前署方的人手編制上，根本難以應付驗窗計劃。他認為，署方應先增聘人手，以及邀請更多專業人士參與計劃，並調整計分制，讓樓齡較高，以及曾出現意外的單位先行驗窗。

區諾軒認為，以屋宇署現時人手，難以加快強制驗樓計劃的進度。(資料圖片)

委員會的另一位委員羅少傑則表示，網上搜尋系統可方便市民知道驗窗情況，以前或會擔心私隱問題，因誰人也可以查到單位的驗窗紀錄，但可能因要求增加，屋宇署也只能開放此搜尋系統；他指，市民亦可透過電話聯絡屋宇署，查詢自己所居住單位的驗窗事宜。

羅少傑說，雖然現時政府有強制性的驗窗計劃，但他仍鼓勵住戶找專業人士恆常檢查，「有啲窗戶可能太耐無開，一推就會跌落去。有街坊同我講，唔知道幾時有得驗窗，我一般都鼓勵業主或租客自己主動去驗窗，而唔使等政府個計劃先去做，因為窗有問題時，最嚴重可能會有墮窗意外，最終有機會坐監。」