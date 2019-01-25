地政總署持有350個無主盤　丟空無人住無人用

所謂無主盤或無主物業，法律名稱是bona vacantia properties。根據《公司條例》，如某公司就該條例解散，則在緊接解散前歸屬該公司或以信託形式為該公司持有的所有物業，即屬無主物業(bona vacantia properties)，並歸屬政府。曾由公司持有的物業如根據法例變為無主物業，會交由地政總署處理。

地政總署接受《香港01》查詢時表示，署方正處理涉及大約350個無主物業的個案，而地政總署會代表政府管理這些物業，政府作為有關物業的業主，與其他大廈單位業主一樣，會根據大廈公契的有關條款，支付有關無主物業的管理費及分擔大廈公用部分的費用。一般而言，如果地政總署接獲通知上述無主物業涉及欠款或其他責任，會視乎情況作適當處理。

地政總署現時正處理350個無主盤。(資料圖片)

署方又表示，如個別無主物業可「交吉」及適合出售，地政總署會按適用程序招標出售有關無主物業。有關招標承購政府物業的公告，可瀏覽地政總署的網頁 (www.landsd.gov.hk)。過去十年 (2009年 - 2018年)，地政總署共招標出售40多個無主物業，當中包括八個住宅單位。

不過，被問到究竟現時全港共有多少個無主盤，地政總署則回應指，署方只接管曾以公司名義持有的物業，而個別曾由私人業權持有的物業，若成為無主盤，並不屬地政總署管轄範疇，所以署方沒有備存所有無主物業的統計數字。

南昌關受社社區主任夏泳迦促請政府公開全港無主盤的單位數量，好讓大廈法團及早向政府申請維修費先開始維修工程，並應找信託公司管理無主盤物業，出租或拍賣等，及定期派員參與業主立案法團的會議，了解市民所需。