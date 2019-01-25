【追收政府爛賬甚艱難】無主盤欠交管理費維修費　政府拖數

市建局鼓勵樓齡超過50年的大廈參與「樓宇更新大行動」及「消防安全改善工程資助計劃」，惟深水埗舊樓不少大廈單位的業主早已失聯多時，而且更已由政府收回，這類已經變成政府持有的無主盤，原來經常拖欠大廈管理費。有業主立案法團向《香港01》申訴，在大廈維修時，由於難以追討政府支付維修費，往往要由法團墊支，輕則數萬元，重則過百萬，法團委員更要不斷與政府各部門周旋，追收「難賬」。

深水埗欽州街德昌大廈，早在2009年參與政府的「樓宇更新大行動」進行大廈維修及安裝消防系統，以德昌大廈66份業權計算，集資金額約每戶6萬多元，但其中天台和2樓C室的單位經查冊後，證實為政府持有的無主物業，即是說政府是業主，政府應按業權比例支付單位的大廈維修費，不過原來有關單位至今仍未交付維修費，更甚者，這兩個單位分別由2001年及2009年開始，已經無交管理費。

據了解，當年德昌大廈進行維修前，業主立案法團已按照《建築物管理條例（第344章）》規定，將會議通知書放到各住戶信箱，並要求業主或簽署受權書派代表開會，議決大廈維修方案，唯該兩個單位沒有派代表出席。

當時議決通過進行大廈維修，而該兩個單位的維修費，亦只好先由法團墊支。法團委員陸太指：「唔通同工程公司講差兩戶人未俾錢，所以找唔到數咩？我哋唔想被人告呀！」

法團會定期貼出會議記錄及通告事項，還會派信到各戶信箱通知業主開會。（羅鈺歡攝）

南昌關受社社區主任夏泳迦一直協助法團與政府交涉，並找了鍾沛林律師行跟進，夏指：「當時法團出通知書叫大家參與法團會議，政府又唔知，到法團向地政總署追討欠款時，又要法團交出十萬樣文件去證明，足足蹉跎咗兩年半，德昌大廈法團先收返天台$65,448維修費，法團委員本身都有工作和生活，還要不停花時間和精神向政府追數，難度政府有特權要一班小業主去遷就佢哋？」成功追討了一間無主盤的維修費，但另一間（2樓C室）的維修費，現在又處於膠著狀態，又要重新提交文件給地政總署審視。

其實，德昌大廈並非單一例子，荔枝角道及北河街的百祥大廈，亦有10個無主盤，大廈維修工程受同樣問題困擾。有老街坊向《香港01》指，這裡前身是酒樓，90年代結業後原業主早已移民兼失聯，至今已超過20年，所以業權早已被地政總署收歸擁有。百祥大廈一共有55戶，夏泳迦表示：「即使大廈業主們集資成功，還是欠政府18%業權份數的維修費，這10個無主盤合共欠65萬，舊樓多數屬自住的小業主，你叫他們如何拿出幾十萬現金呢？」由於資金不足，目前惟有腰斬消防工程。

地政總署回覆《香港01》查詢時表示，現正跟進關德昌大廈及百祥大廈的無主盤欠交管理費及維修費事宜。署方指，在2017年收到德昌大廈的業主立案法團要求後，已與業主立案法團方面跟進，現正等候對方進一步提交及澄清相關文件及資料，並會徵詢法律意見及視乎法律意見，就個別無主物業部分作進一步處理。

至於百祥大廈方面，地政總署在2013年收到大廈的業主立案法團要求後，由於有關無主物業涉及業權糾紛，有債權人聲稱擁有有關物業的業權，因此需要先行處理有關物業業權的法律問題，地政總署才可繼續與業主立案法團方面跟進。署方已就有關情況向大廈業主立案法團作出解釋。

梁永鏗律師表示，政府的民事責任和市民一樣，「政府自己都會在外面租樓，大家都要跟大廈公契做事，以業權份數按比例負責各項費用和決策，例如請保安、管理員月薪多少、每月管理費及維修費等。」他指法團同樣有責任跟進各項收費追討，即使政府持有的無主物業沒有按既定程序支付費用，法團都要主動向土地審裁處投訴。如果找不到政府相關負責人，法團則要去信給民政事務處追數，不應拖到最後才處理。