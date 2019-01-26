【澳門格力犬】領養申請今個月底截止　最後16隻等港人給牠一個家

自去年澳門逸園結業後，一眾退役格力犬去向一直成關注焦點。近日又傳來新消息，據第一批領養格力犬的港人Betty引述澳門愛護動物協會（Anima）指，去年Anima安排予港人領養的40隻格力犬，目前還剩下16隻格力犬未成功找到新家，而領養將於本月尾截止申請，Betty呼籲港人幫忙領養剩下的16隻狗：「牠們已經全部完成防疫措施，就只差一步就能坐船過來香港，如果未被領養有機會要送到外國接受領養，但狗狗坐飛機可能會導致猝死。」而香港愛護動物協會則表示會協助是次領養安排，並替澳門有關方面為有意領養者進行簡單篩選程序，簡化領養步驟。

領養者：已完成檢疫何樂不為？

Betty接獲消息指，Anima曾於去年安排40隻格力犬予港人「特事特辦」領養，目前已有24隻格力犬已成功被領養，而Anima將於1月31日截止領養格力犬申請。Betty又稱，目前16隻格力犬在澳門已全數完成隔離，有意申請領養的港人只需支付運送格力犬來港的費用，準備漁護署所需申請文件，為狗狗注射預防狂犬病疫苗，以及安排領取狗牌、植入新晶片等，便可安排運送來港。

若格力犬最終沒人領養，將會全被送往海外領養。不過，運送狗隻到海外有一定風險。據了解，一隻名為小龍女（Fancy Fay）的退役格力犬，本月初乘飛機到美國會見新家庭時，在美國機場突然昏迷，其後迅速死亡，經獸醫檢查後發現牠腹部有腫瘤，懷疑在旅程中爆裂致死。因此Betty大力呼籲有心領養人士：「其實狗狗已經全部ready（準備），何不給牠們一個家？」

最後16隻港人可領養的格力犬（受訪者提供照片）↓↓↓

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漁護署「特事特辦」 格力犬進口只需在港隔離 30 日

香港漁護署於去年7月公佈第一批港人領養澳門格力犬「特事特辦」安排，並於同年12月再公佈第二批澳 門進口退役格力犬安排，將原來動物入口需要進行120日的隔離檢疫，全部在澳門先行完成，格力犬到港後只需在香港家居隔離 30 日，大大減低香港領養人等候時間。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》（第139A 章）及《狂犬病規例》（第421A 章）的規定，任何人進口活生動物到香港，必須事先向漁護署申領特別許可證。現時如從澳門進口動物，申請人必須事先向署方提交合規格的犬隻疫苗注射紀錄，才會獲登記預留檢疫設施，現時輪侯犬隻檢疫設施需時約四至五個月。抵港後於已預約的檢疫設施接受不少於120天的隔離檢疫。

早前澳門民署管委會主席戴祖義曾稱，料於今年5月將領養事宜全部解決。（陳焯輝攝）

香港愛協助港人辦理領養手續

香港愛護動物協會（SPCA）回覆《香港01》，指現階段協會願意協助香港市民領養格力犬，不過由於是次領養主要以Anima統籌，建議有意申請領養的香港市民先向Anima遞交申請表格，待Anima確認申請後，再由SPCA協助澳門方面進行基本篩選，例如向領養家庭進行家訪、評估領養人的家庭環境及是否具備照顧動物的經驗等，最後再交回Anima決定是否批出領養權。

SPCA又強調，有意領養的人士可親自到澳門觀察待領養的格力犬，待詳細了解動物情況後，才決定是否申請領養。

未被領養的格力犬何去何從？（李澤彤攝）

Anima在回覆《香港01》查詢時指，所有香港的領養申請將於 1月31日截止。直至目前為止，逸園內一共有261隻格力犬被領養，剩餘258隻格力犬未被領養。剩下的格力犬如身體狀況許可，會給予本地及海外領養，過往亦曾將格力犬送往澳門當地、香港、美國、意大利、英國領養，至於身體狀況不許可的格力犬將會由Anima接收。