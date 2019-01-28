漏水要求港鐵執漏不果　緻藍天業主反被控「毆打致他人受傷」

港鐵位於將軍澳的「緻藍天」屋苑，自2015年入伙以來問題不斷，今年1月23日，業主陳先生及莫小姐因其單位漏水問題一直未解決，到港鐵總部示威，期間有保安員用腳阻攔裝有大聲公的手推車。兩小時後，有救護車及警察到場，將保安員送院檢查，發現其右腳有「兩厘米損傷」，負責協助陳先生的區議員表示，警方以「毆打引致他人受傷」罪名拘捕陳先生。

西貢區議員張美雄表示，自今年1月初開始，「緻藍天」業主陳先生及莫小姐多次到九龍灣港鐵總部及長江集團中心抗議，於員工上班及下班的繁忙時間，透過大聲公播放錄音，指其單位自收樓至今，漏水問題不斷。「我一直有陪同他們到港鐵及長實總部抗議，但23日早上我有事要做，沒有陪同陳先生及莫小姐去抗議，沒想到就發生問題。」

張美雄議員陪同陳先生及莫小姐到港鐵及長江集團中心抗議。（張美雄議員提供）

陳先生表示，1月23日早上8時多，他和莫小姐到港鐵總部抗議，他推着一輛手推車，裏面放有一個大聲公。由於他們之前都可以進入港鐵總部大堂示威，於是打算推手推車入內，此時有一位保安員走近，用右腳阻攔手推車，不讓他們進內，陳先生見不能前進，只好留在原地繼續抗議。他強調過程中二人沒有發生任何碰撞，也沒有人跌倒、受傷。

至早上10時多，有其他保安員走過來告訴陳先生：「你要小心啲喎，佢哋報咗警。」其後有救護車趕至，將該名用腳阻攔手推車的保安員送院，陳先生亦被警方拘捕。而陳先生於錄口供時，獲警員告知該名保安員的右腳有「兩厘米損傷」。

警方回覆《香港01》查詢指，於1月23日上午約八時三十分接報，有人於牛頭角偉業街33號一大樓內受傷。人員接報到場，經初步調查，一名四十歲姓陳男子涉案被捕，被捕男子報稱不適，一名五十四歲姓劉男保安則小腿受傷，兩人被送往聯合醫院檢查。 案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」，由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於二月上旬向警方報到。另外，警方澄清現時香港未有「毆打引致他人受傷」罪，只有普通襲擊罪同「襲擊致造成實際身體傷害」。

有港鐵保安員用腳阻攔陳先生的手拉車，以致有2cm的損傷。（張美雄議員提供）

張美雄表示：「陳先生並不是要港鐵賠償金錢，只是想要一個安樂窩，沒想到反而招惹官司上身。」他又批評，「緻藍天」由長實興建，並由港鐵負責發展，「但當陳先生向長實及港鐵反映其單位有漏水情況時，兩間公司只是互相推卸責任，將個波拋來拋去。」

事件源於2016年，陳先生購入位於將軍澳日出康城緻藍天一單位，當收樓時，已發現屋內多處出現滲水，包括天花板、牆身等，甚至於地板下發現有兩寸厚的發泡膠。經過不斷的抗爭後，港鐵於去年答應會為陳先生的單位進行執修，並賠贘20日酒店住宿費用。

完成執修後，陳先生正式入伙，適逢「山竹」襲港，單位於「山竹」後仍然大範圍漏水，陳先生遂再向港鐵追討。惟港鐵以「已完成執修」及「一年保養期已完結」為由，拒絶再為陳先生的單位執修。陳先生認為港鐵藉故推搪，因港鐵於保養期內根本沒完成執修，單位仍有潛在的問題，因此與另一飽受滲水問題的業主莫小姐一同到港鐵總部抗議。

港鐵回覆《香港01》查詢指，1月23日早上大約8時20分，有日出康城居民就住宅單位的執修事宜前往港鐵總部大樓，期間在主要出入口以揚聲器叫囂造成滋擾，其中一名居民更強行闖入辨公大樓私人地方，過程中引致一名保安同事受傷，保安部即時報警並安排其送院治理。由於事件已交由警方調查中，現時沒有進一步補充。

就該居民住宅單位的執修事宜，港鐵指一直十分關注並提供協助，積極安排發展商(長江實業集團旗下康柏投資有限公司)作出跟進。港鐵公司工程部於去年8月到該單位視察，與業主會面以了解情況並敦促發展商盡快處理。發展商已於去年9月份到業主單位進行及確認完成所有執修工程。此後，該名業主並未有向發展商或港鐵公司提出新的跟進事項。