【山竹之後．復修有期】西灣停機坪被摧毀五個月　終獲撥款維修

去年九月颱風「山竹」襲港，全港多處遭到破壞，至今仍有不少地方尚未恢復原貌。西貢西灣村一個直升機停機坪，在打風期間遭強風巨浪衝擊破壞，現時還未修補破損，無法供升降機停泊。當區區議員擔心停機坪損毀會影響救援，已向區議會提出維修建議。

本港著名行山勝地大浪西灣，在「山竹」襲港期間受到猛烈吹襲，巨浪不斷湧岸，多處遭受嚴重破壞。其中大浪西灣的西灣村更是滿目瘡痍，災後大量樹木和建築被吹塌滿地，而村內一個直升機停機坪，被強風巨浪衝擊得四分五裂，至今仍然未進行修復的工程，停機服務暫停至今。

颱風之後，大浪西灣滿目瘡痍，西灣村也遭嚴重破壞（資料圖片／（資料圖片／西灣地區復育計劃提供）

西貢離島區議員李家良向《香港01》表示，直升機停機坪的地基被大浪衝毀；風災之後，他擔心直升機坪損毀，會影響飛行救援服務，因此他即時找過民政事務處，要求緊急維修，但當時對方表示，停機坪損毀對救援工作並無大影響，所以未有即時處理。

李家良續指，除了救援工作，一般運輸也會用到停機坪，例如是早前環境局局長黃錦星進入西灣村，也是乘搭直升機和在此停機坪停泊；亦會有航空訓練，需要使用該停機坪。

李家良表示，西灣村的停機坪地基被海浪衝毀，至今尚未進行維修。（區議會文件）

大浪西灣麥理浩徑是熱門行山路線，然而該處的行人徑也見損毀。張家良表示，行人徑主要是影響行山人士，以及阻礙了西灣村和大浪兩村的連結，故向區議會提出了修補行人徑的建議。他指，村民較少行經此路，故此對村民的影響也不算太大，但仍希望盡快復修行人徑，將社區恢復原貌，也方便行山人士。

因此，他再向區議會申請，而地區小型工程已經作出撥款，對停機坪進行維修。他表示，申請於1月15日的地區設施管理委員會中，正式通過撥款，而現時已開始工程招標，他相信很快便會展開復修工程。