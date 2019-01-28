【特「義」公民】NGO搞比賽　完成社區任務　免費周遊列國做義工

又想做義工，又想環遊世界，兩者如何兼得？原來香港真的有一個免費到外地做義工兼旅遊的機會。非政府志願組織「義遊」，得到賽馬會捐助，將會舉辦「賽馬會特『義』公民行動」，參加者需穿梭於香港的大街小巷完成社區任務例如「巴士亂入」、「信仰大同」等，就有機會衝出香港，免費到北韓、墨西哥、蒙古等地做義工。

「賽馬會特『義』公民行動」將於2月23日正式啟動，於3月11日起的6個星期內，參加者需組成隊伍接受兩個挑戰，其一是完成社區探索任務，約有30個不同任務，參加者每完成一個任務就獲得相應的分數，例如會有『巴士亂入』活動，參加者需要隨便搭上一架巴士，再於三十分鐘後下車，然後發掘該社區的故事。又例如有『信仰大同』活動，參加者需於香港尋找一個自己不熟悉的宗教場所，深入探討。

另一個挑戰是「社創項目」，每一隊參加者均需於6星期內完成一份「Final Project」，提交一份可以服務到100人的社創計劃書，形式不限。

+ 2

於比賽中勝出的15支隊伍，可於7月至9月期間到外國「義遊」，「義遊」創辦人兼行政總監鄧緯榮指，現時已確定的「義遊」目的地包括北韓、墨西哥及蒙古，參加者會於不同國家做不同的義工服務，例如會到北韓的殘疾人士中心做義工。「義遊」包食宿費用，參加者只需支付機票費用即可。

鄧緯榮表示，活動的其中一個核心價值是建立友誼、團隊及社區。舉辦「特『義』公民行動」的目的，是想參加者在去外國做義工前，先了解自己的社區，「很多人去旅行不是只想跑景點，亦想認識當地的人及文化，可是怎樣才能認識到當地人呢？首先你要做一個『有故事的人』，才能跟外地人分享，而故事的來源便是自己的社區。」

活動重要日期

2月23日：行動日

3月11日至4月尾（6星期）：社區探索任務及提交社創項目計劃書

7月至9月：去北韓、墨西哥或蒙古做義工

費用及名額

於2月1日23:59前報名，二人同行為港幣300元，2月1日之後報名者，一人港幣300元。（費用會於參加者完成迎新活動、社區探索任務及社創項目後退還）

名額約500個。

詳情請按這裏。

「義遊」是一個非政府志願組織，於2009年創辦，旨在透過全球性的「國際工作營」組織網絡，於香港推廣國際義工服務。組織有七大宗旨：世界觀、熱情、多元、友誼、共創、善良及趣味。機構想讓參加者透過義務工作，遊歷於不同文化之間，並希望參加者可以在實踐中成為文化旅程的策展人。