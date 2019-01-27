【銀齡點心車】隨屋邨成長　婆婆義工出動　老街坊服務老街坊

有否想過自己上班或上學後，家中長者又到哪裡？最近一輛「銀齡點心車」在土瓜灣樂民新村出沒，雖酷似酒樓點心車，但實際提供一系列長者地區中心服務，例如量血壓。特別的是，這輛流動社區服務車更由數名居於這村30多年「婆婆級」義工協助中心一起打理，實行「老街坊服務老街坊」。這幾名「資深地膽」，除熟悉各街坊脾性需要，更懂得向外傭姐姐「埋手」，鼓勵她們帶家中老友記出來，告別半隱匿生活。 攝影：黃寶瑩

62歲淑華婆婆（紅衣者）在「銀齡點心車」前來回走動，賣力地向路過街坊打招呼，介紹村內長者地區中心的最新活動。（黃寶瑩攝）

老街坊義工深知長者心態

「架車啲公仔都係我哋中心設計」、「得閒過來中心玩唷」，62歲淑華婆婆在這輛「銀齡點心車」前來回走動，賣力地向路過街坊打招呼，介紹一下村內長者地區中心的最新活動。「健康檢查」、「樂聞電視台」 ，淑華嘗試介紹車前所掛紅色小牌子：「牌仔係講今日提供嘅服務。」

這輛懷舊點心車由大學生曾譯鋒（Ricky）設計，過程Ricky不時落區與「地膽」街坊聊天，收集設計意見。（黃寶瑩攝）

自去年10月底，淑華先後三次隨着長者地區中心社工，推着點心車到村內空地「擺檔」。這位銀齡義工說，有時老人家也希望參與活動，但或礙於性格內斂，又或不良於行，怕外出會麻煩到外傭姐姐，而不敢向身邊親友表達。因此，她總愛向外傭姐姐「埋手」，主動向外傭姐姐推介中心活動。

當年中心仍是青少年服務中心，嘉敏（左二）已是中心的媽媽義工。（黃寶瑩攝）

同場還有另一位銀髮義工嘉敏，她在旁補充，長者都想交朋友，重拾社交圈子，希望透過點心車活動，鼓勵外傭姐姐能帶公公婆婆出席活動，不用終日留在家中。關心區內長者生活，皆因今年67歲的嘉敏跟淑華一樣都是樂民新村居的老街坊，在村內住了逾37年。她們深知區內街坊「口味」，早前更當起顧問，於長者地區中心打造這點心車時，出謀獻策，令這車捕捉到村內一眾老街坊「心理」。

原來，這點心車起初沒有聲效，身為地膽，她們深知無聲的東西，是沒法吸引街坊。她們說：「伯伯唔會好像婆婆咁主動同八卦，你有音樂，伯伯有可能會行嚟望下。」於是，設計師改動設計，加入電子器材播放「樂聞電視台」短片。改裝後，當流動車出巡，果真有街坊聞聲而至，由居所走出來，問：「𠵱架咩嚟㗎？」

嘉敏（右二）與淑華（右一）30多年來從媽媽變嫲嫲，兩名老街坊從沒搬離樂民新村。（黃寶瑩攝）

隨樂民新村長大的女人

除了點心車，原來淑華跟嘉敏多年來都是「拍住上」，一直都在區內當熱心義工，平日上門家訪，叮囑老友記或外傭姐姐，在月曆寫上中心活動時間，「唔係佢哋唔記得㗎」。

說起當區內義工的經過，淑華回想37年前，牽着2歲兒子的手，跟丈夫遷到這村。這時淑華便結識到居於樓上單位的嘉敏，發現兩人的丈夫剛巧又是公司同事，自始她們便成為熟稔街坊朋友。那時年輕的嘉敏已成為該村的綜合服務中心當義工，不時四出幫忙，後來更帶淑華一起成為義工。

淑華（紅衣者）笑言，自己待子女長大後才有空做義工，「以前買完餸，就要準備飯餐，邊有咁多時間？」（黃寶瑩攝）

從媽媽義工變婆婆義工

一晃半生，嘉敏與淑華從年輕媽媽成了別人的外婆與祖母，滿頭青絲亦漸變白髮。當初聚居年輕家庭的樂民新村，變成今天每四位就有一位60歲以上長者屋邨。原本，邨內的青少年中心亦轉型為服務長者的綜合服務中心，即香港聖公會樂民郭鳯軒綜合服務中心。當日年輕媽媽義工變成了長者義工。

淑華笑言，雖然自己被嘉敏拉去中心當義工，但只是在子女長大後成才變得那麼活躍，「以前買完餸，就要準備飯餐，邊有咁多時間？」從逐家逐戶家訪隱匿長者，到隨點心車出巡推廣中心活動，這兩位熱心的義工婆婆笑言：「𠵱家仔女要見阿媽都要預約，好忙。」

每逢遇上老街坊，閒聊時已分不清是街站還是聚舊。（黃寶瑩攝）

+ 5 + 4 + 3

全港近13萬年長義工

義務工作發展局總幹事鍾媛梵指，全球老齡化已反映在義工數目，本港年長義工（Youth Old）愈來愈多。翻查數據，其機構的香港義工團，當中兩成登記義工均為55歲以上的退休及將退休人士。鍾媛梵亦指，截至去年底，社會福利署義工運動的131萬名登記義工當中，13％為60歲以上長者。

鍾媛梵指，長者義工對應隱匿長者與腦退化症患者，往往能提供人性化的服務，及與患者產生更多共鳴。她又補充，近年投身義工服務的Youth Old，不少為退休或將退休的專業人士。這批介乎55至65歲的年輕長者對社會而言，更是上佳的人力資源，有助拓展義工服務。

對於長者義工本身，早有研究證實長者做義工有助身體與精神健康。她解釋，做義工除有助長者更積極、自信和合群外，亦能改善長者與家人之間的關係，義務工作的過程中亦能增加長者與社區連繫。展望未來銀齡義工活動發展，她指，現時長者義工活動多元化，近年Youth Old義工更活躍協助舉行於大型國際賽事，例如國際單車賽、旅發局活動等，不限於長者中心。