【寒冬注意】暖包用完即棄唔環保　專家：內含鐵粉污染泥土和水質

一到冬天，又是暖包總動員的時候，左右手各一個，肚及背脊又各一個，每日便產生四個用完即棄的暖包。暖包被丟到垃圾桶後，便會由垃圾車運至堆填區，然後呢？專家表示，暖包中的鐵粉會污染泥土及水質，如果暖包仍有餘溫便被丟去堆填區，更有可能引致火警，建議市民轉用暖水袋等替代品。

香港教育大學科學與環境學系副教授曾耀輝指，暖包、暖貼的主要成分有鐵粉、活性碳、蛭石和食鹽，打開塑膠包裝後，鐵粉與空氣中的水分接觸，便會氧化，繼而產生熱能，鹽有催化鐵的氧化作用，而活性碳及蛭石則有助鐵粉持續發熱。根據暖包的包裝標示，現時市面上各款暖包平均可持續6至7小時發熱，而平均溫度亦達50度以上。

曾教授指暖包中的鐵粉是金屬，被棄置到堆填區後都會污染泥土及水質。而萬一暖包未經使用或未完全用盡就被棄至堆填區，有可能會繼續與空氣產生氧化作用，持續發熱，有潛在危險，可能會爆開。從環保角度來看，曾教授認為市民應使用一些可重用的保暖產品，例如暖水袋。

暖包中的鐵粉會污染泥土及水質。（資料圖片）

香港環保回收業總商會聯絡人鄭雲龍表示，暖包屬化學物品，不可以隨便運去堆填區棄置，萬一暖包在堆填區內發熱，有可能引發火警。根據《廢物處置（化學廢物）（一般）規條），化學廢物生產商如要棄置化學廢物，需先取得環保署的豁免批准。

他續指，其實暖包可以回收，而且工序並不複雜，回收商只需用磁鐵將鐵粉吸出，便可回收再用。「但是，若設回收箱收集市民棄置的暖包，當暖包大量堆積後，有可能發生火警，因此一直未有回收公司做暖包回收。」他強調，「暖包真的超級不環保，最好不要用。」

曾教授建議以暖水袋取代暖包。（資料圖片）

觀塘區議員葉興國指，暖包就像燈泡、光管及電池，會污染環境，而香港各屋苑有專門回收箱回收燈泡、電池，也應該為棄置暖包作特別處理。

環保署回覆《香港01》表示，環保署主要負責處理塑膠、廢紙、鋁罐、玻璃樽的回收工作，現時沒有回收暖包的計劃。