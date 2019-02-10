【家長注意】國際學校擬進駐田灣商場　校方：圖書館可供校外人用

原屬領展的田灣商場，繼2017年擬開設國際學校Nord Anglia International School（NAIS）計劃告吹後，再有國際學校擬進駐辦學。教育局亦證實，正審批「香港威雅學校」的辦學申請，該校正是英國著名私立女子寄宿學校威雅公學。有當區區議員表示，擔心新學校不但未能配合居民需求，更會嚴重影響區內交通。校方則表示，校舍會致力融入社區，圖書館更可開放予校外人使用。

教育局表示，現正審批一宗位於田灣商場1樓部分及2樓全層，擬名為「香港威雅學校」(Wycombe Abbey School Hong Kong)的學校註冊申請。而開辦學校需經地政總署確定符合批地契約或條件的規定、城規會確定毋須向其申請規劃許可，以及獲消防處及屋宇署發出證明書，證明安全及適合作學校用途。

而教育局審核相關資料後，便會考慮發出學校臨時註冊證明書。教育局指，由於申請人所提交的資料只供處理學校註冊申請的用途，故不會公開有關申請進度。而相關的辦學申請，亦同時已獲規劃署及地政總署「開綠燈」。

領展於2015年將田灣商場售予佛山順聯集團，之後兩年多一直丟空。（區諾軒提供）

其實田灣商場自2015年由領展出售予佛山順聯集團後，便一直被丟空，場內只有一部櫃員機及一間便利店，商場內的電梯只由中午12時至晚上8時開放。令居民深感不便，南區區議員陳富明表示，學校進駐商場，不但無助改善居民日常生活，更勢必令該區人流暴增，而且加重該區的交通問題，例如接送子女上學的車輛，會阻塞道路。

田灣商場內一片冷清，商場只剩下一部櫃員機及一間便利店。（區諾軒提供）

陳富明曾向多個政府部門查詢「香港威雅學校」申請辦學事宜，惟運輸署指沒有收到相關部門提供有關田灣商場開設國際學校的申請資料，故未能提供交通影響評估。陳富明批評，「政府收到有關申請後，會將有關資料交給相關部門，對於運輸署指未有收到申請感到奇怪。」

香港威雅學校回覆議員查詢時指，證實待教育局審批後，便會在田灣商場辦學。學校強調，致力成為田灣社區的好鄰舍，為社區帶來活力。校方並指，於非上課時間，社福機構可預約使用學校中庭，田灣居民可使用學校圖書館。

英國著名私立女子寄宿學校威雅公學近年計劃進駐中國，在中國多地已設立分校，現申請在香港落戶開辦「香港威雅學校」(Wycombe Abbey School Hong Kong)。（威雅公學官網）

陳富明指，「開放學校讓鄰近社區居民使用當然好，更多的設施，對居民都好。」對於交通管理政策問題，陳富明指一直聯絡校方，惟未成功。