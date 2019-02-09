【豪宅區公屋】壽臣山綠化地帶擬建豪宅　區議員反指應建公屋

香港土地難求，為求發展更多房屋土地，規劃署擬改劃一幅位於壽臣山南風道的「綠化地帶」，改建為私人住宅發展，以達到施政報告期望的未來10年房屋供應目標，但遭區內多位區議員反對。

據規劃署指，發展局曾於2014年，聯同相關政府部門，介紹未來5年，可為南區提供的14幅房屋用地，當中包括壽臣山南風道土地。按發展文件指出，該發展地盤面積約0.59公頃，其最高住用地積比率為2.5倍，最高可發展約9層高住宅，提供約150個單位。

規劃署擬於壽臣山南風道的「綠化地帶」改建為私人住宅，地盤面積約0.59公頃，共提供約150個住宅單位。（區議會文件）

建議其後交由多個部門研究，當中運輸署認為，由於發展屬低密度住宅，對交通未有太大影響。而地政總署及土木工程拓展署亦表示，該發展範圍內，未有古樹名冊內樹木或稀有/瀕危物種，故未有反對建議。

香港房屋土地短缺，不少南區區議員認為應該將綠化地帶發展為公營房屋。（資料圖片）

而有關土地發展建議，日前於南區區議會屬下的地區發展及房屋事務委員會進行討論，10位在會議上發言的區議員，都反對將「綠化地帶」用地改建為私人住宅，應該興建公屋，以應付房屋需求。

但亦有議員支持興建豪宅，認為香港是國際城市，有不同國家的高級管理人員來港工作，有質素的高尚住宅是有必要，「唔能夠一面倒只考慮公屋需求」。

早前規劃署亦建議將鳳德道綠化帶劃為住宅用地，但同樣遭當區人士反對。（規定署文件）

而委員會主席、南區區議員林啟暉表示，香港不夠土地興建房屋是不爭的事實，「但樣樣房屋都唔起，香港嘅房屋問題一直都唔會解決到。」林亦指出，在土地不足情況下，在不影響文物保育及瀕危物種環境下，贊成在郊野公園或某些綠化地帶興建房屋。

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