【百年旗袍店】第三代傳人手造旗袍50年　港女身材多年有何改變？

《花樣年華》中，蘇麗珍（張曼玉飾）穿着一襲襲貼身的旗袍，姣好的身材搖曳生姿，散發着一股含蓄的古典美。故事發生在六十年代，剛好是旗袍沒落前的最後一次綻放，當時旗袍還是便服，現在已成了只有重要場合才會穿着的禮服。 簡漢榮師傅，「美華時裝」的第三代傳人，堅持手造旗袍五十年，見證旗袍由盛轉衰。在旗袍光茫漸退的今天，他仍樂於窩在上環的方呎小店內，年中無休地一針一線為人客縫製旗袍——「因為我鍾意造旗袍！」 攝影：洪業銘

旗袍師傅最重要是一雙手

做訪問這天是年廿五，當記者以為簡師傅會忙得不可開交時，穿着一身熨得骨直的西裝、帶黑色長方形眼鏡的簡師傅卻豁然表示：「新年用的旗袍已於上星期造好，現在只剩下一位客人未取。」他帶着記者，把他這麻雀雖小，五臟俱全的店鋪逛一圈。

簡漢榮師傅，美華時裝的第三代傳人。

「美華時裝」鋪面只有約五十呎，三面牆上均放滿色彩絢爛的布匹，下方掛着各式各樣的旗袍，全都是客人訂製的。穿過中間一道門，彷如走進時光機，「嗖」一聲把人從2019年帶回70年代。門後是一間小小的工作室，工作室內放有舊式腳踏縫衣機、一張工作枱、一個舊式熨斗，還有一堆針線及未製成的旗袍。

穿過一道小門，就是麻雀唯小，五臟俱全的工作室。

記者在工作枱上看到一支潤手霜，好奇地問：「您用潤手霜嗎？」簡師傅一邊熟練地拿起潤手霜，擰開蓋子，往手背上擠出一點，然後塗抹均勻，一邊抬頭笑說：「造旗袍的人，最重要就是雙手，雙手一定要靚，不可以起繭，因為起繭便會勾爛布料。另外也一定要留指甲，沒有指甲，怎樣把紐扣扣上？」他頓了一頓，又再看看自己的手背，續說：「但是我老了，你看，手上都長出了老人斑。」放眼望去，只見簡師傅手背上的確長出了零零星星啡色的斑點。

簡師傅認為，造旗袍最重要是一雙手。

最鼎盛的時期，店內有三十多位師傅幫人客造衫，現在只剩下三個。

逆境中接手：因為我鍾意旗袍

「老了」，他嘆了口氣，說時瞇起眼睛，回憶起一件件矇矓的陳年往事……「美華時裝」由簡師傅的爺爺於1920年創辦，當時旗袍仍是便服，來造旗袍的人客魚貫而入，「最鼎盛的時期，店內有三十多位師傅幫人客造衫，現在只剩下三個，我和另外兩位老師傅。」

「美華」由六十年代的三十多位師傅，減至現在只剩下三位。

簡師傅從父親手上接手「美華」，正正是70年代，旗袍由盛轉衰的時期，問到為何接手，他毫不猶豫地回答：「因為我鍾意旗袍囉！」他認為旗袍能夠展現東方女性玲瓏浮凸的身材，「女性穿上旗袍後，從每一個角度看都很美，不論站着也好、走路也好，都很優雅、得體、大方。」

看《花樣年華》、《2046》、《色．戒》，女主角們穿着剪裁貼身的旗袍，筆直的企領、高開的叉，那一番風致韻味，恰像一朵含苞待放的玫瑰。是否以前的女性才能穿出旗袍那含蓄、溫柔的美？簡師傅搖頭說：「從以前到現在，女性的身材都沒有太大變化，燕瘦環肥皆有，所以以前的人又怎會穿得比現時的人美麗呢？人客穿得不好看，是我的責任。」

簡師傅認為旗袍能夠展現東方女性優美的身材。

憑着對旗袍的一份執着，一把剪刀、一把尺、一支針、一架衣車，一拿便是五十年。「我由十多歲便到店裏幫忙，剛開始時只能打雜，洗洗廁所、抹抹地板，後來開始可以拿鉸剪造旗袍，造到現在已經五十多年。」他認為旗袍已經融入了他的生命之中，成為他生活的一部分，「從小到老，甚麼東西陪伴我最多？就是旗袍。」

簡師傅自十多歳開始造旗袍，至今已造了五十多年。

如果人客造完一次，以後不再光顧我，就是我失敗。

用心造旗袍永不言休：造到造唔到為止

「鍾意」及「開心」是他最常掛在嘴邊的兩個詞語，「做這一行一定要很鍾意造、要很有興趣造、要造得開心、要真心真意幫人造一件好的旗袍。」他說手造旗袍一針一線都由自己親手縫上，不可以得過且過。「造一件旗袍最快也要三、四日，人客選好布樣後，我們要為人客量身，再剪樣，然後作簡單縫合，再叫人客過來試身，試完身要把線步全部拆掉，從頭縫過，按需要加裏布、企領、鑲邊、花紐。每一個步驟都不可以馬虎，因此通宵造旗袍已是家常便飯。」

說起量身，旗袍是女性服飾，簡師傅在幫人客量身時不知可有忌諱？簡師傅斬釘截鐵表示：「當然不會尷尬，尷尬的話如何幫人客量身？」所謂熟能生巧，簡師傅造了旗袍多年，早已掌握量身的技巧，能夠巧妙地避開敏感部位，他笑言：「我係專業㗎嘛！」

簡師傅表示，全手工造一件旗袍，最快也要三四日。

「用心造」是簡師傅五十年來的堅持，他嚴肅地表示，「如果人客造完一次，以後不再光顧我，就是我失敗。」花心思為人客造旗袍，自然能夠得到人客的喜愛，「我是做人情、做長情、做感情的生意，人客就像朋友一樣。」五十年間，簡師傅手造逾千件旗袍，未必每一個人客都記得，但人客就一定記得他，他咧嘴笑說：「有人去旅行會買手信送給我。」

簡師傅五心年來堅持用心造旗袍。

我都唔想退休，我會造到造唔到為止！

簡師傅看着神彩飛揚，原來已屆古稀之年，很多人客叫他「不要這麼快退休」，說時，簡師傅的嘴角微微揚起，透露出絲微的沾沾自喜，「我會對他們說：我都唔想退休，我會造到造唔到為止！」

很多人客都不希望簡師傅退休。

招收徒弟 最重要有興趣

可是簡師傅終有退休的一日，那麼「美華」又將何去何從？簡師傅黯然嘆曰：「可惜，下一代暫時沒有興趣。」簡師傅有一名約30歲兒子，畢業後工作，後來又跑了去進修，連簡師傅也不清楚兒子在幹什麼，只記得兒子小時候，仍會到店鋪裏看看、幫幫忙，但愈大愈少，現時幾乎不踏足「美華」了。「沒辦法，做這一行一定要有興趣，沒興趣，如何幫人造一件好的旗袍呢？」

簡師傅的兒子小時候會到店裏幫忙，可惜長大後已鮮有踏足「美華」。

做這一行一定要有興趣，沒興趣，如何幫人造一件好的旗袍呢？

兒子不繼承，可曾考慮收授徒弟？簡師傅若有所思地表示，有不少年輕人曾特意登門拜訪說：「我想跟你學造旗袍」。但簡師傅絶不輕易招收徒弟，一來是不想打爛「美華」的招牌，二來他會誠實地告訴拜訪者：「想賺錢的話不要造旗袍，因為一定賺不到錢，最多只能勉強養活自己。」而最重要的一點是拜訪者必需鍾意旗袍，願意為旗袍付出時間及心血，「想要朝九晚六的話，是不可能造好一件旗袍的。」他舉例，有老師傅的兒子曾到店裏學造旗袍，惟不足兩個月已經放棄。

很多年輕人登門拜師，簡師傅會告訴他們造旗袍賺不了錢。

一百年來，「美華」仿如一個舞臺，展現旗袍的花樣年華，難道就這樣眼睜睜看着「美華」落下帷幕？簡師傅思索片刻，說：「隨緣吧，要是真的收徒弟，他一定要很鍾意、對旗袍很有興趣才可以。」

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