【金在德】傳統也能變新潮　以《花樣年華》旗袍和《跌宕》為例

觀看表演,偶會遲到,未必是觀眾所願:開重要會議、突然被老闆召回、交通意外……大家都遲到過,但是喜愛文化藝術的人,誰想遲到錯過好節目?

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文:李偉民

曾經有一位女歌星,在紅館開演唱會的時候,突然停了音樂,家訓遲到的觀眾,嚇了大家一跳,你覺得這位女歌星做對了,還是錯了?

城市當代舞蹈團(CCDC)的舞演《不期而遇》(Come Across)。(網絡圖片)

最近,我去看城市當代舞蹈團(CCDC)的舞演《不期而遇》(Come Across)。之前,我要參加投票活動,跟着,又塞車,結果到了葵青劇院(它現在變成年輕人看文化節目的熱點,四顧都是喜愛藝術的年輕人,香港有希望了),遲到約十分鐘,看到一堆人,都是因為遲到,要站在門口等待,不過,通常在適當時候,主辦單位會讓遲到的觀眾入座,或起碼容許觀眾站在演藝廳的後面觀賞,今次,工作人員卻說:「要等到節目的半場休息,你們才能進入!」於是,被拒於門外的觀眾,只好傷心地在外面觀看電視機屏幕。

等至中場休息,才可入內,我錯過了由舞者成為編舞的Noel(龐智筠)的作品,它名為《固步自瘋》(Nuts’hell),原本對這個作品很好奇,因為它的概念特別:「有一個實驗,要你在夜闌人靜的時候,孤身留在病房裏面,你會有什麼奇怪的思考?可怕的感受?」不過,錯過了半場,真的無從評論。

幸好,看到了下半場,大家熱烈期待的金在德(Kim Jae Duk)的編舞。金在德是韓國人,年青、有型、受歡迎,他是韓國「魔童之桌現代舞團」(Modern Table Contemporary Dance Company)的藝術總監,聽說著名「騎馬舞」《Gangnam Style》的演唱者PSY是他的親戚,怪不得體內有家族的強項。Kim的作品,用現代手法,重新表達韓國傳統舞蹈和音樂,他把遠古的文化賦予新格調和新感受,故此誰說老東西「老土」,不適合年輕人,說這些話的人,是沒有水準。舉一個簡單的例子,人家說「旗袍」娘味,可是你看看電影大師王家衛的《花樣年華》(In the Mood for Love),把旗袍變化為魔幻魅力,便知道優秀的藝術家和欣賞者,從來不會蔑視自己國家的傳統文化。金在德有一齣舞,叫《Men of Steel》,找來一群年青人,在傳統和現代音樂的混合下,呈現了現代男性面對生活的情緒,舞蹈明快又活潑(https://www.youtube.com/watch?v=-RD4IwAqOAE),大受讚賞。今次,金在德的作品,經CCDC首次帶來了香港,年輕觀眾拍爛手掌。

金在德是韓國人,年青、有型、受歡迎,他是韓國「魔童之桌現代舞團」(Modern Table Contemporary Dance Company)的藝術總監,聽說著名「騎馬舞」《Gangnam Style》的演唱者PSY是他的親戚,怪不得體內有家族的強項。(網絡圖片)

金在德在港的演出叫《跌宕》(Jangdan),他負責編舞和原創音樂,用了韓國傳統曲藝「盤索里」(Pansori)的節奏特色:「盤」的意思為舞台、「索里」指唱歌,表演時一人坐着擊鼓,另一人站立「說唱」,內容以唱歌為主,說話為輔。盤索里的劇本非常難懂,夾雜着大量的古代漢語、歷史典故,即使對於韓國人來說,也可能不明其意。此外,「盤索里」的中國元素無處不在,例如它唱說出堯舜、王母娘娘等人物,也包含中國的詩歌,例如:「商女不知亡國恨,隔江猶唱後庭花」等。金在德對自己本土的文化熱愛,嘗試重新包裝,感染年青一代,向國家的文化致敬。

《跌宕》真的非常精采,CCDC的舞者也跳得出色:當擊鼓聲強而有力地表達長短不一的Pansori節奏,舞者隨着音樂擺動,張開或收閉身體;他們時如行兵,充滿紀律;時如鳥飛,充滿奔放,瞬間動如雷、靜若電。蓄着小鬍子的金在德說:「我是先想好動作,再想出音樂,音樂最後為舞步奠定氛圍,感覺非常完整。」此話不虛,強烈的鼓聲,在台上和舞者肢體迅猛有力地碰撞,加上美麗的燈光,產生了年輕藝術的火花!

我們亞洲人先進了、富裕了,人人都夢想衝出亞洲,但是誰要一個「A貨」的西方人。亞洲的藝術家,如果想有成就,他們必須首先發揚自己的文化特點,帶着自己國家的根和蕾,栽種在世界大地的土壤,才會長出優良的綜合果實,有心從事創意工作的香港年輕人,必須向金在德學習。一味硬抄西方風格,或是強扮國際時尚,只會是黑路一條,因為無論你怎樣好,也只是「高仿」一族。

想Free style? 年輕人應如金在德,先Free了對自己民族文化藝術的偏見!再Free了自己對事物的狹隘!

【編按:文章標題為編輯所擬,原題為「【城市當代舞蹈團】【龐智筠】【金在德】【葵青劇場】【Gangnam Style】 CCDC《不期而遇》: 香港人不重視傳統文化,多些韓國藝紅金在德?」】

(文章純屬作者意見,不代表香港01立場。)