【金在德】傳統也能變新潮　以《花樣年華》旗袍和《跌宕》為例

觀看表演，偶會遲到，未必是觀眾所願：開重要會議、突然被老闆召回、交通意外……大家都遲到過，但是喜愛文化藝術的人，誰想遲到錯過好節目？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：李偉民

曾經有一位女歌星，在紅館開演唱會的時候，突然停了音樂，家訓遲到的觀眾，嚇了大家一跳，你覺得這位女歌星做對了，還是錯了？

城市當代舞蹈團（CCDC）的舞演《不期而遇》（Come Across）。（網絡圖片）

最近，我去看城市當代舞蹈團（CCDC）的舞演《不期而遇》（Come Across）。之前，我要參加投票活動，跟着，又塞車，結果到了葵青劇院（它現在變成年輕人看文化節目的熱點，四顧都是喜愛藝術的年輕人，香港有希望了），遲到約十分鐘，看到一堆人，都是因為遲到，要站在門口等待，不過，通常在適當時候，主辦單位會讓遲到的觀眾入座，或起碼容許觀眾站在演藝廳的後面觀賞，今次，工作人員卻說：「要等到節目的半場休息，你們才能進入！」於是，被拒於門外的觀眾，只好傷心地在外面觀看電視機屏幕。

等至中場休息，才可入內，我錯過了由舞者成為編舞的Noel（龐智筠）的作品，它名為《固步自瘋》（Nuts’hell），原本對這個作品很好奇，因為它的概念特別：「有一個實驗，要你在夜闌人靜的時候，孤身留在病房裏面，你會有什麼奇怪的思考？可怕的感受？」不過，錯過了半場，真的無從評論。

幸好，看到了下半場，大家熱烈期待的金在德（Kim Jae Duk）的編舞。金在德是韓國人，年青、有型、受歡迎，他是韓國「魔童之桌現代舞團」（Modern Table Contemporary Dance Company）的藝術總監，聽說著名「騎馬舞」《Gangnam Style》的演唱者PSY是他的親戚，怪不得體內有家族的強項。Kim的作品，用現代手法，重新表達韓國傳統舞蹈和音樂，他把遠古的文化賦予新格調和新感受，故此誰說老東西「老土」，不適合年輕人，說這些話的人，是沒有水準。舉一個簡單的例子，人家說「旗袍」娘味，可是你看看電影大師王家衛的《花樣年華》（In the Mood for Love），把旗袍變化為魔幻魅力，便知道優秀的藝術家和欣賞者，從來不會蔑視自己國家的傳統文化。金在德有一齣舞，叫《Men of Steel》，找來一群年青人，在傳統和現代音樂的混合下，呈現了現代男性面對生活的情緒，舞蹈明快又活潑（https://www.youtube.com/watch?v=-RD4IwAqOAE），大受讚賞。今次，金在德的作品，經CCDC首次帶來了香港，年輕觀眾拍爛手掌。

金在德是韓國人，年青、有型、受歡迎，他是韓國「魔童之桌現代舞團」（Modern Table Contemporary Dance Company）的藝術總監，聽說著名「騎馬舞」《Gangnam Style》的演唱者PSY是他的親戚，怪不得體內有家族的強項。（網絡圖片）

金在德在港的演出叫《跌宕》（Jangdan），他負責編舞和原創音樂，用了韓國傳統曲藝「盤索里」（Pansori）的節奏特色：「盤」的意思為舞台、「索里」指唱歌，表演時一人坐着擊鼓，另一人站立「說唱」，內容以唱歌為主，說話為輔。盤索里的劇本非常難懂，夾雜着大量的古代漢語、歷史典故，即使對於韓國人來說，也可能不明其意。此外，「盤索里」的中國元素無處不在，例如它唱說出堯舜、王母娘娘等人物，也包含中國的詩歌，例如：「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」等。金在德對自己本土的文化熱愛，嘗試重新包裝，感染年青一代，向國家的文化致敬。

《跌宕》真的非常精采，CCDC的舞者也跳得出色：當擊鼓聲強而有力地表達長短不一的Pansori節奏，舞者隨着音樂擺動，張開或收閉身體；他們時如行兵，充滿紀律；時如鳥飛，充滿奔放，瞬間動如雷、靜若電。蓄着小鬍子的金在德說：「我是先想好動作，再想出音樂，音樂最後為舞步奠定氛圍，感覺非常完整。」此話不虛，強烈的鼓聲，在台上和舞者肢體迅猛有力地碰撞，加上美麗的燈光，產生了年輕藝術的火花！

我們亞洲人先進了、富裕了，人人都夢想衝出亞洲，但是誰要一個「A貨」的西方人。亞洲的藝術家，如果想有成就，他們必須首先發揚自己的文化特點，帶着自己國家的根和蕾，栽種在世界大地的土壤，才會長出優良的綜合果實，有心從事創意工作的香港年輕人，必須向金在德學習。一味硬抄西方風格，或是強扮國際時尚，只會是黑路一條，因為無論你怎樣好，也只是「高仿」一族。

想Free style? 年輕人應如金在德，先Free了對自己民族文化藝術的偏見！再Free了自己對事物的狹隘！

【編按：文章標題為編輯所擬，原題為「【城市當代舞蹈團】【龐智筠】【金在德】【葵青劇場】【Gangnam Style】 CCDC《不期而遇》: 香港人不重視傳統文化，多些韓國藝紅金在德?」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）