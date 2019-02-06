【人滿之患】炮台山行人過路處日日逼爆 　拆欄杆都未必有用？

炮台山一帶近年發展頻繁，人流亦是十分繁忙，當中港鐵站一帶為必經之路，每近早、晚的上下班時間，過路處必會聚滿人潮。有指早前運輸署建議，將英皇道、寶馬山行人通道系統下的過路處擴闊3米，希望藉此能疏導等過馬路的人流。不過有地區人士表示，人多擠逼並非單一位置的問題，隨着區內繼續會有新商廈和酒店落成，單靠擴闊過路處是否已足夠應付？

炮台山港鐵站一帶為該區中心位置，據社區幹事陳嘉佑指，這個選區內約有15,000名居民，加上在此上班、上學的流動人口，是個規模不小的社區。他表示，過路處擠逼的原因很易理解，首先是山上有5間中學，學生平日會經由寶馬山行人通道系統往返學校，他們需先在近過路處的位置，等候升降機接駁上平台；其次是電氣道有多棟商廈，上班族由港鐵站出來，需要在過路處橫過馬路。此外，鄰近有一些酒店，遊客出入亦增加了該處人流。

早前運輸署建議，將炮台山港鐵站A出口一個過路處前的數個欄杆拆去，並將過路處擴闊3米。(炮台山社區幹事陳嘉佑提供)

陳嘉佑指，早前運輸署建議，將港鐵站A出口一個過路處前的數個欄杆拆去，並將過路處擴闊3米，他與居民都認為，路口變闊了無疑是有效令人潮加快散去，但對整個區域而言，或只是治標不治本的措施，「對於返工人士嚟講，行完呢一個過路處，去到對面就係塞另一個過路處，都係一樣咁多人同咁擠逼。」陳續指，知悉該署曾作調整，令兩組交通燈過路時間有所重疊，但有市民認為時間仍是太短。區內意見均指，今次擴闊過路處的建議是「有好過冇」，但亦希望該署能再研究更多方法解決上址的人流問題。

不少居民都反映，每近早、晚的上下班時間，這個過路處都會聚滿人潮。(炮台山社區幹事陳嘉佑提供)

陳又指，知悉來年該處一帶將有兩棟20多層高的商廈以及一個酒店項目落成，屆時行經的人流亦會隨之再大幅增加，問題勢將加劇，居民之間亦早有反映，長遠而言希望可在電氣道增加一個港鐵站出口，認為可有效紓緩人潮，陳亦希望港鐵及政府能加以研究，以應付日後炮台山的社區發展。