【豬年2019．新年好去處】烏嘴狗、亞比安　懷舊巴士進駐大埔林村

每逢農曆新年，不少人會到大埔林村許願樹祈福許願。九巴會於新年期間，在林村內展出兩部古董巴士「烏嘴狗」及「亞比安」，讓市民打卡留念。另一方面，九巴亦會擺設「九巴許願店」，售賣九巴賀年產品。

九巴兩架懷舊巴士「烏嘴狗」及「亞比安」將於大年初一至十五期間進駐大埔林村許願廣場。原來，俗稱「烏嘴狗」的「丹拿A型」巴士是全港首架雙層巴士，於1949年投入服務，八十年代逐漸引退。而「亞比安55 型」巴士則是全港最後一部非空調單層巴士，於1967年投入服務，其中一條行駛路線為途經大埔林村的64K，最後一部亞比安巴士亦於1992年引退。

九巴發言人指，舉辦是次展覽是希望藉新年與市民重溫昔日情懷，同時讓年輕一代認識以前的巴士，例如「烏嘴狗」及「亞比安」的車門是人手控制的拉閘。為保護車輛，兩輛巴士於展出期間不會行駛，市民亦不可上車參觀。

另外，九巴會於初二起，擺設「九巴許願店」，售賣各式各樣九巴賀年產品，例如九巴及龍運「豬事順利」巴士模型、九巴賀年風車及九巴福袋等。

九巴發言人指，希望是次展覽可以喚起港人昔日回憶，可時讓年輕人認識「烏嘴狗」及「亞比安」。（九巴提供）

活動詳情

九巴懷舊巴士展覽日期：2月5日至19日（大年初一至正月十五）

九巴許願店營業日期：2月6日至19日（大年初二至正月十五）

時間：11am-6pm

地點：林村許願廣場

交通：可乘搭64K往來大埔墟至元朗。林村許願節期間（2月5日至17日）會有特快線63R往來大埔墟站至林村許願樹。