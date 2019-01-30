【巴士車票】又不是八十年代　九巴特定路線竟然有車票？

時光倒流！在這個用八達通「嘟」一「嘟」就可以乘車的年代，竟然還有車票？原來九巴W2、W3及所有A線巴士，均仍然設有車票，乘客可以將車票投入錢箱內支付車費，而售賣車票的售票處更是遍佈港九新界，究竟有甚麼人會使用車票？

九巴日前於其Facebook專頁上發佈一段短片，公開其錢箱組的秘密，片段中提到有「車票」。原來，此車票有別於數十年前的「車票」，皆因新一代車票，專供九巴W2（往來觀塘站及高鐵西九龍站）、W3（往來上水及高鐵西九龍站）及所有龍運A線巴士（即機場快線）均設有車票，乘客上車時，須向車長展示車票，然後投入錢箱內。

來往觀塘及高鐵西九龍站及的九巴W2線設有車票。（九巴提供）

W2及W3線的車票可於西九龍站巴士總站、藍田站巴士總站及上水巴士總站的站長室購買，乘客可享回程優惠。而龍運A線的車票，可於機場地面運輸中心及港珠澳大橋香港口岸的顧客服務及售票處購買，乘客可以使用不同的支付方法，包括現金及信用卡。

龍運A36線的車票，往來朗屏站及香港國際機場。（九巴提供）

九巴發言人指，自香港國際機場啟用以來，車票已經存在。原來車票已有20年歷史，為甚麼香港人不知道？留意以上路線的終點站便可窺一二。

發言人解釋，「設有車票是為了方便旅客，因為很多旅客初到香港時，未必有八達通及散銀，車票就可滿足旅客的需要。其實一直以來都有很多旅客查詢及使用，但由於香港人絕大部分都有八達通，因此根本不需要用車票。」

九巴發言人解釋，設置車票是為了方便旅客。（九巴提供）

如果有一日於機場發現八達通不夠錢，不用千里迢迢回去增值，直接到巴士站旁邊的售票處購買車票就可以。