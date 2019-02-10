【仍是孤島】安泰入伙兩年設施未完善　社區主任籲建社區綜合大樓

位於觀塘安達臣道，有「孤島」之稱的安泰邨自2017年6月入伙以來，邨內康樂設施仍未完善，當區社區主任指，全邨只有四張乒乓球枱，而遊樂及一般康體設施亦不足。邨內第三期的大廈亦於去年中相繼入伙，邨內人口增多，有社區主任促建社區綜合大樓，以滿足區內居民需要。

安泰邨被指邨內設施不足，猶如孤島。（資料圖片）

民主黨安泰社區主任林冠存回覆《香港01》指，安泰邨設計獨特，各座之間相距甚遠，而康樂設施甚少，令居民感到不便：「因為安泰邨共有11座，但成條邨只得四張乒乓球枱同約十張棋枱，數目一定唔夠。同時有好多濕碎嘢未做，例如花圃鐵欄未有增加保護套，商場及街市清潔未搞好等。同房署反映過後，對方回應都算正面，都有心想搞好區內的康體設施。」

因工程問題邨內部分棋桌被圍封或移走，房署回覆指會盡快重置。（相片由林冠存提供）

另外，林冠存指對於安泰、安達兩邨的長遠發展而言，政府應該盡快在區議會討論落實綜合大樓：「其實而家都陸續有其他社區中心會搬入邨，但都係老人中心同一些非政府組織等，若顧及到整個大社區的話，都好需要運動場、游泳池、圖書館等設施，希望可以在區議會討論同落實，等居民唔使去到藍田或四順咁遠。」