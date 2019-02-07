【豬年2019．咪做大嘥鬼】多個慈善機構設回收點　收集賀年食品

賀年食品五花八門，年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕、曲奇、糖果……過完年仍吃不完，除了等它過期丟掉，其實還可以選擇捐給有需要人士。本港不少慈善團體，例如食德好、惜食堂、健康行動及地球之友等，都有回收賀年食品的計劃，並在全港各區設置回收點，收集各款賀年食品。

1. 食德好

「食德好」會於2月8日（初四）至3月31日期間舉辦「新春賀年食物回收2019」，收集賀食剩食，將其轉贈給有需要的家庭。回收的食物種類包括乾貨類賀年食品、禮盒等糧油類生活食品或現金禮券。捐贈的食物必需包裝完好，尚未開封，食用期限為4月30日之後。另外，「食德好」不回收須冷藏保存的食品，例如年糕、蘿蔔糕等。

市民若有意捐贈食物，除了可直接送去三個分別位於大埔、葵涌及元朗的「食德好」中心外，全港各區亦有參與活動的商場及屋苑，包括世貿中心、APM、新世紀廣場、V city、大埔超級城、新城市廣場、將軍澳廣場等。

2. 惜食堂

「惜食堂」於全港三個地方設有「食物收集點」，回收及接受捐贈一些食用效期兩星期或以上、包裝完好及未開封的乾貨食物或飲品、新鮮蔬果、冷藏及急凍食物、烘焙食品、熟食等食物，三個收集站分別為位於荔枝角的「惜食分享站」、深水埗的「惜食堂深水埗廚房」及柴灣的「惜食堂柴灣廚房」。開放時間為星期一至五早上9時至下午5時。

另一方面，「惜食堂」亦於港九新界15個領展商場內設置食品收集箱，接受食用期限四星期以上、包裝完好及未開封的乾貨食物、非冷藏類及非玻璃容器類的食物。柴灣興華廣場、旺角海富商場、大埔富亨商場、大圍顯徑商場、將軍澳寶琳商場等皆有設置回收箱。詳情按此。

3. 健康行動有限公司

「健康行動」每星期都會舉行「惜食行動」，於晚上在粉嶺聯和墟街市及上水石湖墟街市收集蔬菜及麵包，並於翌日早上八時（星期二、三及五，公眾假期除外）分發給區內有需要的人士，有剩餘食物會再送去老人院、育兒院等院舍。

市民有食剩賀年食品，可以直接把食物送到位於聯和墟舊街市的「健康行動」回收中心，或致電3176 7650與職員聯絡，商討交收時間及地點。至於回收食物種類方面，「健康行動」會回收所有食物，包括蔬菜、零食、糕點等。

4. 地球之友—救食平台

至於想大量捐贈賀年食品的市民或機構，則可聯絡「地球之友」的食物回收平台「救食平台」。「救食平台」有「食物回收捐助聯盟」名單，內有約60間慈善機構。有興趣捐贈食物的市民，可與「救食平台」聯絡，平台會擔任聯絡人的角色，尋找適合的受助機構，並連結捐助者及受助者，讓雙方自行交收。

有意捐贈賀年食品例如糕點、曲奇的市民，可填寫網上登記表，提供捐贈的食物數量、食物種類、食用日期及捐贈地點等資訊，方便平台尋找適合的受助機構。

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