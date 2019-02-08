港鐵荃灣西站出口存安全隱憂　街坊：過馬路時險被車撞

荃灣屋苑海之戀即將入伙，或令港鐵荃灣西站帶來更多的人流。然而有當區區議員表示，行人使用港鐵荃灣西站的A出口過馬路時，難看清路面巴士駛入的情況，擔心或會有意外發生。

港鐵荃灣西站的A出口分為A1和A2兩個出口，A1出口是通往公共運輸交匯處，A2出口則是往祈德尊新邨、海貴路、灣景廣場、大會堂、荃灣法院大樓及荃灣廣場一帶。區議員古揚邦早前在荃灣區議會大會上，提出「要求完善荃灣西站行人安全問題並加建扶手電梯」，原因是A1和A2兩個出口的設計配套相差甚遠，但兩者有着同樣的安全需要。

A2出口只得樓梯，使用人次明顯不及設有扶手電梯的A1出口。（廖俊升攝）

古揚邦指現時大多人會使用A1出口進出荃灣西站，因為A1出口設有自動扶手電梯，相對只設樓梯上落的A2出口較為方便。不過，當人們從海貴路進入荃灣西站時，需穿過緊急出入口到公共運輸交匯處，其後需橫過一條馬路才到A1出口，而該條馬路正是存在安全隱憂的地方。由於該條馬路本不是供行人橫過，所以不設斑馬線，而行人穿過的緊急出入口是位於馬路中段，行人過路和巴士行駛時都難以察覺對方的存在，構成危險。但古稱，在會議後，發展商已加設了斑馬線。

A1出口往緊急出入口設有欄杆，導致行人需打斜過馬路，背向行車方向。（古揚邦提供）

「雖然加設斑馬線，但同緊急出入口有一定距離，啲人係咪真係唔貪方便、咁乖跟住過？」古質疑設斑馬線的成效，他始終認為最恰當的方法是港鐵於A2出口加建扶手電梯，令附近的上班人士和居民可直接從A2出口進入港鐵站。古強調這個問題早於公共運輸交匯處初期使用時已有，有街坊亦向他投訴「好危險」和「真係差啲就會俾車撞」，盼此問題在新盤入伙、人流增多前盡快解決。

港鐵回覆《香港01》時指，在考慮提升設施時，需要從乘客實際需求、使用情況、技術、資源等去考慮。港鐵表示現時A出口的設施，整體而言能切合乘客需求，現時未有計劃在A2出口加設扶手電梯。