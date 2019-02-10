【西灣河爆水管】東區水管爆不停　位置多屬換水管計劃以外　

為防水管爆裂和滲漏，水務署曾推出「更換及修復水管計劃」，目標在2015年之前更換鋪設逾30年的老化水管。然而，今日西灣河又再爆水管，更釀成路陷和大水浸。區議員透露，這次爆水管的位置，僅僅超出「換水管計劃」範圍以外兩個街口，他直言「爭嗰少少，如果整埋就無事」。

麥德正表示，水務署「更換及修復水管計劃」中，並不包括今次爆水管的位置，即西灣河街171號。（麥德正提供）

東區區議員麥德正向《香港01》表示，水務署曾向他書面回覆東區的「更換及修復水管計劃」進度，當中包括今次涉事的西灣河街，然而工程只做到145-165號，今天爆水管位置為西灣河街171號，剛剛超出計劃覆蓋範圍，「兩個街口距離5、60米，爭嗰少少，如果整埋就無事了。」他估計，今次爆裂的水管又是未夠30年，故不包括在計劃之內。

西灣河今晨4時爆水管，出現大規模水浸。直至早上8時，當區仍見一地沙泥（居民提供）

麥德正續指，東區經常發生爆水管事故，而通常爆水管的地方，都在「更換及修復水管計劃」範圍以外，例如是2016年5月，西灣河及筲箕灣3處爆水管，有關喉管均設不足30年，所以未被包括在計劃之內。他透露，當時已要求署方進行檢討，但署方僅回覆有在相關位置檢查。

今日清晨4時許，西灣河爆水管，大量食水及沙石湧岀路面。(賴南秋攝)

這次爆水管情況相當嚴重，不僅街道頓成澤國，更有食肆遭黃泥水淹浸。麥德正直言，除非水務署重新檢查水管健康，否則就只能等待再有水管爆裂，才可以知道水管情況如何，「好多爆水管位置並非計劃覆蓋範圍，水務署要搵人去檢查，如果唔係就只可以等佢再爆，否則無其他方法知啲水管點。」他表示將會在區議會上提出，要求署方檢查區內安設不足30年的水管。

西灣河多處淹成澤國。(賴南秋攝)