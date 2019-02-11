【書送快樂】團體多區收集舊書再義賣　首兩日已收近7,000本書

所謂「書中自有黃金屋」，本港有不少愛書之人，因為「土地問題」令心頭好無處容身，與其將它們送去堆填區，不如考慮轉贈有需要的人。有慈善團體連續第9年舉辦「書送快樂日」活動，先由1月至4月收集多區舊書，再進行義賣。活動負責人稱，活動首兩日已收集近7,000本書，種類五花百門，反映港人不但閱讀風氣濃厚，環保意識亦日趨成熟，另積極招募逾20至40位義工，令惜書文化薪火相傳。

慈善團體「書送快樂」由上月26日起至4月13日，分別以義工收書站和捐書箱的形式，在將軍澳新都城中心一期、上水中心和灣仔陽光中心收集舊書。收集所得的書本，將於4月12至14日於將軍澳新都城中心一期商場地下天幕廣場舉行的年度「書送快樂日」義賣，讓有緣人以書價約3折，甚至「10元一本」帶走。基層人士亦可透過社區中心或組織獲取100元「綠色代用券」選購書本。收入於扣除必要開支後，用作推動惜書文化，在社區宣揚「閱讀本身就是樂趣」。

收書地點及時間表。（「書送快樂」提供）

由於庫存空間及資源所限，該團體表示，只會接收7成或以上新、書價不低於30元及沒有缺頁、畫花、發黃或明顯摺痕的書籍；另外亦不接收漫畫書、言情小說、教科書、技術參考書、旅遊指南、字典、雜誌／期刊、簡體書、聖經、佛經等宗教典籍及列明不可轉售的書本。此外，同一書籍請勿捐贈多於3部。

「書送快樂」的創辦人劉庭善（Cynthia）向《香港01》表示，活動首兩日已破紀錄收集近7,000本書，兒童和青少年讀物約佔一半，預計整個活動可收集逾2萬本書。

自言是「書蟲」的Cynthia從事廣告業，2009年與分別任職銀行和律師的大學同學成立「書送快樂」，翌年開始「一年一度」舉辦「書送快樂日」活動。回顧過去，Cynthia樂見港人的閱讀風氣愈來愈濃厚，過去接收的好書逾12萬本，為逾9萬本書找到新主人。所收集的書本除了需求甚殷的兒童讀物，亦有偏門國外文學，「去年收集了精裝花藝珍藏本，亦有人將建築大師的書本作品割愛」。

另外，Cynthia又發現港人的環保意識亦日趨成熟，「起初不少人都認為肯捐贈已經很好，對我們收集書本條件會嫌三嫌四。但近年愈來愈人都明白，如所捐的物品令人得物無所用，亦只是浪費，故開始習慣我們的收集準則。」

去年4月「書送快樂日」吸引不少家長和子女參與。（「書送快樂」提供）

為減輕庫存空間負擔，同時讓舊書找到「好歸宿」，Cynthia稱，除了在位於新蒲崗的倉庫「蒲書館」和商場舉辦開放日和義賣活動外，近年開始邀請學校和社區團體親自上門免費無限量選書，「去年11月至12月已有10多間學校和團體參與，部分更一來再來，一次帶走逾1,000本書，他們自行揀選，可減少書本不必要的浪費，亦可節省運輸成本。」她又建議學校，書本不必只放置在圖書館，應改為放在走廊和課室，讓學生無需圖書證，隨時隨地閱讀，強調「看書應是生活的一部分」。

另Cynthia又稱，由於「書送快樂」並非知名成熟的慈善團體，過去收入只僅僅應付庫倉的租金和運輸成本，「甚至有時要自己補貼」，一直沒有聘用全職員工，要靠親友、下屬員工幫忙當義工幫忙運作，「賣書、收書和送書都要人」，故呼籲大眾除了捐書外，不忘抽少許時間為慈善活動出一分力，令社區更多人受惠，又透露3、4月的活動急需約20至40位義工相助。