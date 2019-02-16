【爆水管】全港水管頻頻爆　灣仔將鋪智管網　預計2023年完工

本港水管老化問題嚴重，早前西灣河更懷疑因水管老化以致爆水管，令該區頓時變澤國。水務署近年在全港多區推出智管網計劃，希望更有系統地管理全港的水管，減低爆水管機會。近日署方宣佈灣仔區亦將是其中一個被涵蓋的區域，工程預料將於2023年第4季完工。

據水務署文件顯示，灣仔區內將建約25個額外的監測區域，約32個沙井，用作監測及收集供水流量及水壓等數據。署方認為把管理範圍縮小至個別獨立區域，可以更準確地處理相關數據和資料。工程會優先在行人路上進行，希望減低對交通的影響，而每次的停水時間將控制在8小時以內。

水務署將會建約25個額外的監測區域，約32個沙井，用作監測及收集供水流量及水壓等數據。（水務署文件）

當區區議員李文龍向《香港01》表示，水務署職員已於2月12日的會議上向議員講解相關計劃，署方指工程完成後，負責人員將可以偵測到水管裂痕，防患於未然，因此一眾議員都抱有不少期望。「其實自從2015年大規模換過水管之後，大型爆水管嘅次數真係少咗，不過小型都仲好密，近排杜老誌道先爆過一次。」不過，據悉是次智管網工程需在2023年才完工，李文龍擔心會對區內居民造成不便。「其實點解2015年嗰陣唔做埋佢？」

去年6月莊士敦道有水管爆裂，令莊士敦道、譚臣道及軒尼詩道一帶變成澤國。（資料圖片）

根據相關報導，灣仔偶爾有發生水管爆裂事件。最近的大型爆裂在去年6月發生，當時莊士敦道一帶水管爆裂，令莊士敦道、譚臣道及軒尼詩道一帶變成澤國，水位更升至成人小腿位置，行人都需要涉水而行。