【領展翻新】華明街市翻新　臨時街市5檔營業　只賣蔬果

領展旗下街市陸續展開翻新工程，最近輪到粉嶺華明街市。為方便市民買餸，位於華明街市外面的臨時街市亦於本月16日正式開業，有5間商鋪營業，惟全部皆為菜檔或生果檔。粉嶺區議員陳惠達解釋，賣魚及肉需先取得牌照，又相信華明街市翻新期間，居民可以到雍盛街市買餸，並不會對街坊構成困擾。

粉嶺華明街市於本月16日開始動工進行翻新工程，預計於今年5月完成翻新。而設於街市外圍的臨市街市亦於同日開放。首日開放期間，共有5個檔口營業，當中4個為菜檔，1個為生果檔，沒有售賣魚、肉及雜貨的店鋪。

臨時街市設於華明街市外圍。（陳惠達議員提供）

華明區議員陳惠達解釋，菜檔及生果檔無需拿取牌照，但魚、肉等店鋪則需向食環署申請牌照，因此臨時街市只賣菜和生果。但他強調此安排並沒有為居民帶來不便，因為居民可以到位於華明邨對面的雍盛街市買餸。

「華明街市為粉嶺南最大的街市，有40個鋪位，因此人流一向頗多，但最近有多間店鋪丟空，近幾年街市內甚至沒有一間燒味鋪。」而雍盛街市自去年12月完成翻新後，相當受街坊歡迎。「街坊認為雍盛街市翻新後通道擴闊了，方便行走，而售賣的物品種類亦增加了，不少人流由華明街市轉至雍盛街市。」因此他相信華明街市裝修並沒有為街坊帶來大的困擾及不便。