【西環七臺】破產變出詩意地　青蓮臺、學士臺原來同一位詩人有關

說起西環，除了中聯辦，亦不得不提「西環七臺」。「西環七臺」位於半山，已有約70至80年歷史，七臺分別為太白臺、義皇臺、青蓮臺、桃李臺、學士臺、李寶龍臺及紫蘭臺，名字起得如此有詩意，皆因與唐代詩人李白有關。

「西環七臺」坐落於薄扶林道與卑路乍街之間。所謂「臺」，是指山上的街巷之間延伸出來用作建屋的平地，因為堅尼地城在填海之前，房屋是依山而建的。

根據長春社文化古蹟資源中心出版的《堅人見誌》記載，原來在十九世紀末至二十世紀初，「西環七臺」一帶的山坡原稱「西環山」，屬當時華人首富李陞及其兒子李寶龍所擁有。大約於1915至1935年期間，李寶龍在山坡上建造了一座遊樂場——太白樓，裡面有旋轉木馬、人工湖、射擊場等遊樂設施。

「西環七臺」所在的山坡以前被稱為「西環山」。（圖片來源：長春社文化古蹟資源中心《堅人見誌》）

到了二十世紀二十年代，李寶龍因生意失敗宣佈破產，不得已之下出售西環山的產業還債，後來的發展商在這座山坡上開闢了七個臺以興建住宅，稱為「西環七臺」。發展商為了紀念李寶龍，遂將其中一個臺命名為「李寶龍臺」，又據聞李寶龍鍾愛唐代詩人李白，故另外六個臺的名字皆與李白有關。

七個臺從薄扶林道往海道排列，依次為學士臺，李白曾任翰林學士；桃李臺，取自李白《春夜宴桃林園序》中「會桃李之芳園」一句；青蓮臺，李白別號青蓮居士；義皇臺，取自李白《戲贈鄭溧陽》中「學道三十年，自言義皇人」一句；太白臺，李白字太白。東西兩道縱向延伸的分別為李寶龍臺及紫蘭臺，取自李白《答杜秀才五鬆見贈》中「浮雲蔽日去不返，總為秋風摧紫蘭」一句。

「太白臺」的名字來自李白，因其字「太白」。（長春社文化古蹟資源中心提供）

1980年代初，紫蘭臺及李寶龍臺被清拆，使「西環七臺」如今只剩下一條李寶龍路和其中五臺，而五臺亦被改建成豪宅或私人屋苑。

昔日的西環除了有「西環七臺」外，亦集合了疫症醫院、牛房、屠房、雞鴨欄、焚化爈等厭性設施於一身，雖然現時大部分設施已遷離西環，但那段歷史仍在西環留下不少痕跡。長春社文化古蹟資源中心將於下月9日舉辦「西區文化歷史導賞團」，帶領公眾認識西環歷史。

「西環七臺」剩下的五臺已被改建成豪宅或私人屋苑。（林可欣攝）

西區文化歷史導賞團

日期：2019年3月9日

時間：下午2時至下午5時（共四團，每團1.5小時）

費用：全免

活動詳情：西區文化歷史導賞團（內附報名方法）