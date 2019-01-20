【巴士迷注意．多圖】真‧10 Years Challenge　古典中巴現西環？

近日「10 Years Challenge」在網上大熱，不少人都上載了自己的新舊相片對比10年前後，一同懷緬一番。近日在港島一帶，卻有不少網民見到60年代的中巴在街上行走，難道真的可以回到過去？原來這是香港首次公開的古典巴士試車日，今次共有兩部經典巴士，行走東西行兩條指定路線，更設有攝影比賽，鼓勵大家將它們「野生捕獲」？

藍白色的巴士車身，現時已不可見。(「Island Vintage Bus Running Day 2019」FB圖片)

紅黃二色的經典巴士，竟可重現眼前。(「Island Vintage Bus Running Day 2019」FB圖片)

藍白色的巴士車身、紅黃二色的「水翼船」，隨着中華巴士於1998年結束經營權，以上這些都成為了香港一代人的集體回憶。前中巴AD4563及VA64，是正正式式的「老爺車」。在今次的「Island Vintage Bus Running Day 2019」(古典巴士試行日)，兩部經典巴士經過維修後，終有機會重回昔日街道。根據活動專頁，主辦單位希望透過今次試車，令古典巴士不止靜態地留在博物館，更能重回路上行駛，亦冀能為老爺車保育文化帶來出路。

巴士試行分東西兩條路線，詳情及位置如下：

+ 5 + 4 + 3

巴士試行不久，已有大量網民「追巴士」成功，並拍下了不少照片留念。除此之外，由香港運輸工具歷史文化博物館主辦的｢2019香港車會嘉年華｣ 內，亦有攤位設置展品介紹此活動。不過，專頁提醒大家拍攝的時候記緊注意安全，不要阻礙他人或交通，更表示如有危險情況，或會即時腰斬活動！