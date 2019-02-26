【等3年先得設計圖】長宏邨行人通道加建上蓋　區議員：效率太慢

在2016年施政報告中，提出就各區內連接主要公共交通設施或鐵路站的行人通道，加設上蓋設備，為市民遮陽光、避雨水。對於政府將會在青衣長宏邨巴士總站至青衣長亨邨巴士總站之間的行人通道加建約1.5米闊的上蓋，有區議員表示支持，相信可以提供一個舒適的環境，讓市民安心等候巴士。

葵青區區議員盧婉婷認為，在前往巴士站的通道增加上蓋，會有一定成效，「因為長宏邨巴士總站主要接載居民至荃灣方向等地方，同時長亨邨巴士總站乘接市民來往九龍方向等地方，不論上班族、普通居民和長者都會途經這裡前往巴士站。」她指出興建上蓋後會令不少人獲益。

政府將會在長宏邨巴士總站至長亨邨巴士總站之間的行人通道加設上蓋。（電腦模擬圖：區議會文件提供）

對於2016年提出的方案，直至2019年才有初步設計圖，盧婉婷坦言政府辦事速度十分慢，「速度當然慢，但無可否認一個全港區內加設上蓋計劃的確需要大量時間來處理。」她認為政府不單單是考慮葵青區內需要，亦要配合其他社區的需求而作出不同的安排。

是次計劃只限為一條行人通道增加上蓋，盧婉婷希望政府往後能夠繼續為區內的其他行人通道增加上蓋，「如果日後有其他加設計劃的話，當然十分理想，區內的確有不少地方有加設上蓋的需要，令市民毋須擔憂好天曬、落雨淋的情況出現。」