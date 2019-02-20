【東廊板道】東廊底部建1.7公里行人單車板道　料2025年啟用

七年前提出、討論多時的東區走廊行人板道，土木工程拓展署終制訂最新方案。據區議會文件顯示，署方建議板道全長1.7公里，最少有十米闊，沿途有觀景台、活動點及釣魚平台等設施，供行人及單車使用。板道大部分建於走廊結構下，小部分更會建於走廊以外。署方計劃今年首季展開諮詢，料最快2025年啟用。

全長1.7公里 部分建於東區走廊下

土木工程拓展署日前（2月19日）向東區區議會轄下的規劃、工程及房屋委員會報告最新的方案。據會議文件顯示，署方參考各方意見後，建議板道全長約1.7公里，分為東、西兩段 。西段為油街至糖水道，東道為電照街至海裕街。兩段之間長約400米的海濱，會由一條位於前北角邨、闊20米的海濱長廊連接。

板道建議全長1.7公里，當中400米建於長廊結構以外。（行人板道示意圖/區議會文件）

署方在平衡社區意見及顧及《保護海港條例》下，建議板道中約1.3 公里，會完全或部分建於東區走廊結構下，善用現有空間，並降低板道對維港的影響。餘下約400米的板道，需要完全建於東區走廊結構以外，爭取露天採光。署方表示，為支撑或承托行人板道及相關連接設施，需要建造額外樁柱地基，以及保護走廊結構防撞保護樁柱。

板道的闊度亦由最初建議的7.5米，建議增加至最少10米闊，形成小型休憩空間，便利行人和單車使用者享用，沿途更會設置觀景台、活動點及釣魚平台等設施。除板道兩端一共四個出口外，和富中心、嘉華國際中心及北角消防局附近，亦會額外加設連接點，加強與內陸地區的聯繫。

其中一段建於東區走廊橋外的板道，位於柯達大廈外。（行人板道示意圖/區議會文件）

今年首季諮詢 料2025/26年啟用

行人板道屬2012年完成的《港島東海旁研究》中，提出的一項主要優化海濱建議。經多年諮詢，土木工程拓展署終制定最新方案。署方計劃最遲在今年3月內，就最新方案諮詢公眾及各持分者意見，並在今年底前完成設計及建造顧問研究，預計2021或2022年開始建造工程，2025或2026年完成工程及啟用。

+ 3 + 2

東區區議員趙家賢表示，會上大部分議員對方案表示支持，形容行人板道是「萬眾期待」，希望項目盡快上馬。對於署方預料2025或2026年啟用板道，他認為，署方或預留時間處理法定程序或法律糾紛，「唔想畀一個錯誤期望公眾，時間寫後啲，如果快完成，咁就皆大歡喜。」

他又指，雖然只有400米的板道是建於走廊之外，僅佔整條長廊24%，個人希望可以有更多部分建於長廊外；但相信署方顧及在《保護海港條例》下，已作最大的平衡。加上現時板道有觀景台、活動點、釣魚平台、單車設施等基本元素，認為有回應市民的期望。

趙家賢指，市民或許認為署方由提出方案至制定規劃，歷時七年，需時太長，但署方以往有定期與不同政壇、環保團體等持分者，舉行非正式會面，收集意見，達成共識，做法實屬穩妥。