【洗街神器】食環署全面改用新式洗地機　深層清潔零水花

食環署以往清洗街道，主要採用高壓水槍，除了費時之外，其水花更容易濺濕途人。去年，食環署首次引入新式洗地機，發現效果良好，不但可深層清潔街道污漬，更完全零水花，並已將新機推展至全港其他地區使用。

全新洗地機外形與傳統高壓水槍截然不同，貌似地板用的「打蠟機」，內置可旋轉的圓形刷，配合水車一面供水，一面進行「刷洗」。沙田區議員董健莉，日前親自試用全新洗地機，她向《香港01》表示，試用後感覺良好。「全新洗地機對地面傷害不大，可深層清潔地面舊有污跡，更不會濺濕附近行人，在清潔效果及清洗過程方面，均比高壓水槍更勝一籌。」

清潔工人向董健莉表示，用此機洗地較輕鬆。（沙田區議員董健莉提供）

雖然新機的清潔能力及操作，均比高壓水槍優勝，但亦有其限制。「新機需要配合水車使用，因此只適用於馬路旁的街道。另外深層清洗街道需時，清洗每100米大概需要一小時，香口膠漬亦未必可以完全清除。」

董健莉日前試用這款新式洗地機。（沙田區議員董健莉提供）

食環署於2018年4月底引入全新洗街機，現時經已全面採用這部機器，沙田區目前共有四部。惟董健莉表示四部機並不足夠。「現時沙田只有兩個取水點，加上新機使用時有地點限制，因此只能重點清潔區內人流多、街道較闊的地方。」她建議，食環署應引入更多不同的新式清潔機器，協助清潔工人清洗街道。