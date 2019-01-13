【神秘鴛鴦路】荃灣洗街洗一半　街坊笑爆：想增加就業機會

近月有市民發現，荃灣荃景圍附近有條鴛鴦路，兩邊地下的地磚非常乾淨，但唯獨中間就留下了一條黑黑的污跡，與兩旁形成強烈對比，讓居民百思不得其解，當區區議員向政府查問之下發現，原來這種獨特的清潔方式，跟路政署的道路工程大有關係。

當區區議員趙恩來向《香港01》解釋事件的來龍去脈，約一個月前，有街坊向他表示，看到清潔工人用高壓水槍清洗荃景圍街道時，只洗走左右兩旁的污跡，對於通道中間位置卻「滴水不沾」，結果只有通道兩旁光潔如新，中間卻留有一條長長黑痕，感到非常奇怪。

不少市民認爲路政署工人只清洗部分路面，非常奇怪。（趙恩來提供）

「好搞笑，中間好黑，兩邊就好乾淨，想知係咪工人做嘢做一半？」趙恩來表示曾向政府查詢，發現原來有關清潔工作並非由食環署負責，而是與路政署道路工程有關，再根據路政署方面向他口頭回覆指出，清洗兩邊地磚實為道路工程一部分，以配合工人用砂和膠水，將地磚封好空隙。但路政署方面就未曾説明工程的種類，只交待預計1月24日會再清洗路面。

趙恩來表示，署方未有解釋為何不留待工程完成，才一拼清洗整幅路面，他笑稱整件事「仍然係個謎」。

路政署指清洗部分路面，是道路工程的一部份，整個工程預計會於今個月底完成。（趙恩來提供）

有街坊戲稱，路政署此做法「只為增加工作時數，創造就業機會」，亦有人批評只清洗兩旁的地磚是「多此一舉，阿茂整餅，根本無法理解」。趙恩來指將繼續跟進相關事件，而《香港01》現向路政署查詢相關道路工程的進度，署方指正了解事件。