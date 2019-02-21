【土地大辯論】貨櫃碼頭搬入長洲人工島　島民︰無人敢在當地打魚

發展局局長黃偉綸表明，全面接納土地供應專責小組的報告，亦強調必須重啟填海工程，並計劃長洲以南興建人工島，新闢土地將用作貨櫃碼頭設施，騰出更多市區土地，擬於下月向立法會展開撥款申請。

發展局局長黃偉綸就回應土地供應專責小組報告舉行記者會，表示接納小組建議優先推行8個土地選項，當中多次強調本港有必要重啟填海工程，「是唯一可新增土地的選項」，包括發展「明日大嶼」，以及鄰近喜靈洲約700公頃的人工島和長洲以南水域的研究，當中特別提及透過該研究，計劃在長洲以南興建人工島，將市區的貨櫃碼頭搬至該新闢土地，以騰出更多土地，擬於下月將整體研究提交至立法會發展事務委員會，及後申請撥款事宜。

長洲南或為重置葵青貨櫃碼頭的地點。（資料圖片）

可是，立法會發展事務委員會委員劉國勳認為，目前主要會先集中討論土地小組委員會的八大土地選項建議，包括局部收回粉嶺高球場32公頃用地、發展棕地、利用私人新界農地儲備，在維港以外近岸填海、發展東大嶼都會、利用岩洞及地下空間及改劃屯門西內河碼頭等。他認為，長洲以南興建人工島仍處於研究階段，「未必是中長期完成的事」。

據了解，過去土地供應專責小組曾討論重置葵青貨櫃碼頭或在碼頭上蓋發展住宅等方案，估計最多可騰出市區約380公頃的土地，面積相當於7個太古城，用作建屋。而由前特首董建華牽頭的團結香港基金，早於2017年4月亦建議長洲南填海2,200公頃，重置貨櫃碼頭及現時的棕地作業。

多方建議將葵青貨櫃碼頭搬至長洲南的人工島。(01製圖)

土生土長的長洲居民梁國豪表明，會反對長洲附近興建人工島，更反對人工島用作貨櫃碼頭。他解釋，離長洲只有兩海里之遙的石鼓洲早年落實興建焚化爐，去年底展開填海工程後，已經對長洲造成嚴重生態污染，「有餐廳老闆向我透露，已經沒有長洲居民敢在當地打魚」，擔心用作貨櫃碼頭的人工島不但打擾當地居民生活，亦令生態污染的情況惡化。