【周末好去處】用回收膠樽紙皮造模型　西九文化區重現九龍城寨　

提起九龍城，大概會想起泰國美食、啓德機場、九龍城寨等等這些關鍵詞。這個充滿特色的舊區，還有甚麼有趣的故事？西九文化區在周六日將舉辦「九龍城藝術節@西九」，透過藝術裝置、工作坊和導賞團等，讓公衆進一步認識九龍城區的文化歷史，更展出利用二手物料砌成的迷你九龍城寨裝置，打卡影相一流。

西九文化區將在2月23日至24日舉行「九龍城藝術節@西九」，透過不同藝術活動呈現九龍城區的特色。當日現場會有由紙箱、零食盒、竹籤、廢紙等物料升級再造的迷你九龍城寨環保裝置，亦會展出六位香港當代藝術家以「城市記憶」為主題創作的大型公共藝術品，其中三件更可讓公衆參與互動，包括利用「山竹」塌樹製作的木飛機，供市民坐上去拍照。

活動方面，共有六個適合一家大小參加的工作坊，例如分別用九龍城區内回收的膠樽和紙皮，製作飛機形狀的錢罌和九龍城寨模型，以及在鋅鐵信箱這項舊區標誌性的物件上進行創作等。如想進一步了解九龍城的歷史文化，則可參加大會安排的導賞團，觀賞區内的歷史圖片，了解背後的人文特色及歷史故事。

這次活動屬西九文化區與區議會合辦的「跨界實驗空間計劃」，計劃於2016年開展，聯同非政府機構或藝術團體於西九文化區策劃節目，向大眾展現各區的地方特色及藝術文化。過往已舉辦過以油尖旺區、葵青區、灣仔區及中西區為主題的活動。來到今年2月至3月，陸續舉辦九龍城區、東區及屯門區藝術節。

九龍城藝術節@西九

日期：2019年2月23日至24日

時間：中午12時至下午5時

地點：西九藝術公園

詳情：https://www.facebook.com/events/2407668592594928/

「藝遊東西岸@西九」及「打開屯門@西九」分別於2019年3月17日及3月24日舉行。