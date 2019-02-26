【小巴罷駛】青衣寮肚路收地起樓　趕走小巴站　種違泊禍根

小巴407號線罷駛癱瘓青衣交通，一切源於收地改為商住用途。原來另一條小巴線409號站頭，原先為407號所用，卻因收地遷至現址。此舉導致407線經營空間不足，在非營業時間將車輛停泊在寮肚路斜路至清早。

409綠色小巴站頭原設於寮肚路與亨美街交界，去年政府收回賣地，最終由私人發展商投得。（鄧栢良攝） 小巴407號線來往長宏邨及瑪嘉烈醫院。據車管鄭先生所言，407綠色專線小巴過往一直將小巴停泊在長宏邨小巴站，並使用現時409綠色小巴站頭的位置泊車。但近年政府收地，將原本在聖公會何澤芸小學對開的409小巴線站頭遷至現址，而407小巴則將小巴停泊在寮肚路聖公會青衣主恩小學門外的斜路，「運輸署批畀我臨時性喺度泊，咁你就唔好抄啦。」於是引起司機不滿發起罷駛，「冇辦法啦，日日抄冇辦法做生意，做咩生意啫？」

小巴司機稱獲運輸署發出許可證。（鄧栢良攝）

小巴站改建商住樓 站頭迫遷現擠逼

據知，407小巴泊在寮肚路斜路是小巴營運商、運輸署、警方及學校商議後均同意的安排，因為以往曾有私家車停泊在聖公會青衣主恩小學門外，每到上學時候，旅遊巴及校巴難以轉入學校，所以校方同意407小巴夜晚停泊上斜路位置，只要早上6時30分駛走即可，此舉可避免有人將車泊過夜，影響上學時候交通。

翻查資料，409舊車站地皮（青衣寮肚路與亨美街交界）由宏安地產以8.673億元投得，將會發展商住用途。整塊地皮佔地只有1.4萬平方呎，屬於中小型的發展項目。