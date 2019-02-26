【小巴罷駛】青衣407小巴遭狂抄牌　返工時間堵路一度癱瘓長宏邨

上班上學時間，小巴407號線罷駛癱瘓青衣交通。上午7時半，407號全線罷駛並擋路。但罷工未得街坊體諒，直指行動「搞到大家返工遲到」。上午8時許起，407線車主將小巴停泊在合適地方，今、明兩天內與警方及運輸署商討泊車安排。

司機表示近日屢遭票控。（鄧栢良攝）

小巴407號線來往長宏邨及瑪嘉烈醫院。司機不滿近日屢遭票控，罷駛泊滿長宏邨巴士總站之餘，更將四部車擋住寮肚路轉彎往青衣西路處。罷駛維持約一小時，有青衣街坊表示事件導致寮肚路至青衣西路一帶交通嚴重擠塞，青衣西路不能左轉及右轉寮肚路。

司機展示出近日票控情況，由前日（24日）開始警方嚴正執法，三日來抄牌十多次。小巴司機不滿，指原先總站內泊位因409小巴線搬至而減少，稱原先獲容許靜置車輛泊於寮肚路斜路位置，惟警方近來鑒於「無國界醫生野外定向比賽2019」即將舉行，昨日起在該段路執行違例停泊檢控，票控407號小巴。經警方新界南交通部與營運商（馬亞木小巴）負責人商討後，於上午8時許陸續恢復行車。

運輸署於上午8時22分宣佈較早前長宏總站出口受阻的現場現已清理，受影響巴士恢復原來路線。