政府擬17億活化觀塘翠屏河　議員：工程造價驚人

渠務署計劃將逾50年歷史的觀塘敬業街明渠，活化成「翠屏河」，當局預計擬議工程費用達17.6億。立法會發展事務委員會今（26日）討論相關事項，多名議員關注工程造價太貴，要求進一步解釋工程的詳細開支，渠署代表解釋項目包括多項工程如活化明渠、挖深河道等，強調造價合理。大部分議員支持將撥款呈交工務小組討論。

渠務署計劃活化長約一公里的觀塘敬業街明渠，包括重鋪河道、興建智能水閘及提供近水設施。根據文件，渠務署預計擬議工程所需費用約17.6億，當中約4.3億用作活化明渠、3.5億建造河畔及園景平台等。項目獲財委會通過撥款後，將於今年第4季展開工程，分階段於2022年第4季至2023年第4 季完成。

發展局起動九龍東專員區潔英認為工程造價合理。（立法會截圖）

立法會發展事務委員會討論有關事項，多名議員表示造價較高，立法會議員范國威表示，一公里明渠需要17億，工程造價非常「驚人」，質疑是否物有所值。發展局起動九龍東專員區潔英解釋，除了活化河道外，翠屏河還要加強排洪能力，包括在上游兩個蓄洪池進行工程、挖深河道等，「參考過其他類同項目，造價都是合理的。」

何君堯：明渠上加蓋建花園更好

民主黨黃碧雲則關注翠屏河活化後的水質情況，因現時仍有不少非法接駁的污水渠，令河道常出現異味，影響當區居民。區潔英指會在物華街街市設置旱季截流器，而活化後的蓄洪池亦可控制水質。惟立法會議員何君堯則不支持活化，認為應在明渠上蓋興建休憩花園，「唔好學韓國，人做你又做，渠就係渠，唔駛美化佢。」最終大部分議員支持將撥款呈交工務小組審議。