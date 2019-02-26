【關愛垃圾桶】不要難為清潔工　大埔垃圾桶貼告示呼籲勿塞爆

「如果你看到這（垃圾）桶已經滿了，就請你不要再把垃圾摔（扔）在這（垃圾）桶上。」一句關懷的字句，一個窩心的行動，已經能夠減輕很多清潔工人的壓力。有熱心人於大埔廣場外一個垃圾桶貼上告示，呼籲市民關懷清潔工，不要把垃圾桶塞滿。藝術家程展緯形容：「市民比食環更關心清潔工人的勞工權益！」

垃圾桶上貼告示：不要把垃圾桶塞滿

程展緯於2月26日早上在其Facebook專頁上發布一張相片，相片顯示，有市民於大埔廣場外一垃圾桶上張貼一張白紙黑字的告示，「我告訴你，倒這個垃圾桶的人和很多香港清潔工一樣，都在食環的外判制度下，已經喪失了應用（有）的勞工保障，所以在此向你們呼籲，如果你看到這（垃圾）桶已經滿了，就請你不要再把垃圾摔（扔）在這（垃圾）桶上。另外，大件的垃圾也請你把它扔到垃圾站。」

市民於垃圾桶外張貼告示呼籲市民關心清潔工人，不要把垃圾桶塞滿。（圖片來源：程展緯Facebook）

居民：整多幾個垃圾桶仲實際

香港01記者今午到大埔廣場視察，發現告示仍在。記者在場觀察大半小時，該垃圾桶內仍有不少空間，大部分人僅扔下紙巾、紙包飲品等小型垃圾，垃圾桶旁亦沒有垃圾隨處掉棄。有途人放緩步伐、駐足細看垃圾桶上的紙張，街坊李先生指大埔沒有足夠數量垃圾桶，如大埔火車站經常出現垃圾桶爆滿情口，「垃圾桶滿晒都冇計，唯有放喺隔壁放好啲，如果唔係可以點？」、「多餘啦，叫政府整多幾個垃圾桶仲實際」。

記者下午到場視察，發現告示仍在，垃圾桶亦未被塞滿。（郭倩雯攝）

程展緯：食環無視清潔工人權益

程展緯於2017年亦曾於垃圾桶外張貼告示，呼籲市民關注清潔工人勞工權益，不要把垃圾桶塞滿，問到市民是否受其行動影響，程展緯表示：「可能啦，但我都係受其他人影響。」但認為事件反映市民能夠意識到清潔工人所面對的問題，「每個人都可以做啲嘢（幫助清潔工人）！」。

程展緯於2017年12月初在大埔寶湖花園附近十字路口的垃圾桶貼上告示，呼籲街坊看到垃圾桶滿了，可以到其他垃圾桶丟垃圾。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

他批評食環署的垃圾桶設計不利清潔工人工作，「由於煙灰缸不能分離，清潔工人若要清理煙灰缸，便需把垃圾桶蓋抽出，並大力拍打，方能清理乾淨，結果導致不少垃圾桶口裂開。桶口破爛後，清潔工人再去抽取桶蓋，便有機會刮傷。」他指，食環署為了改善桶口破爛的問題，將桶口收細，桶身加厚，垃圾桶重量由14磅增加至18磅，但仍沿用舊有的煙灰缸設計，結果反而加重清潔工人的負擔。程直斥：「食環根本唔知前線清潔工人面對嘅問題，市民比食環更關心清潔工人嘅勞工權益。」

程展緯指現時垃圾桶的煙灰缸設計不方便清潔工人清理。（受訪者提供）

對於有市民認為應增加垃圾桶，程展緯認為正正證明政府環保教育做得不足，「減少垃圾桶數量是未來趨勢，但香港人並未養成減廢習慣。以上述地點為例，垃圾桶數量十分充足，幾乎係每五步就有一個。」

清潔服務業職工會會長羅智偉接受香港01訪問時表示，近年多了垃圾棄置在垃圾桶旁，皆與垃圾桶口收細有關。「（垃圾）桶口收細後，一些大型垃圾放不進去，市民就隨便棄置在垃圾桶旁邊，令清潔工人做多好多嘢。」

裂開的垃圾桶令清潔在工作時需承受被刮傷的風險。（照片獲授權使用）

朱漢強：香港的問題是太多垃圾

根據環境局的《香港資源循環藍圖2013-2022》（《藍圖》），政府目標於2017年或以前，把香港都市固體廢物人均棄置量，減至每日1公斤或以下，至2022年再減至0.8公斤或以下，即相較2011年減少40%都市固體棄置量。惟據環保署於去年12月公布的2017年香港人均廢物棄置量，為每日1.45公斤，創27年新高，意味政府減廢目標失敗。

香港垃圾桶數量高於台北、首爾

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，香港的垃圾及垃圾桶數量均比其他地方多，根據《藍圖》的數字顯示，香港於2011年的人均都市固體廢物棄置量為1.36公斤，遠高於台北的1公斤、首爾0.95公斤及東京0.77公斤。至於垃圾桶數量方面，2014年香港垃圾桶數量約有42820個，是首爾的10倍、台北的14倍。

因此，朱漢強認為，「香港的問題不是垃圾桶太少，而是垃圾太多，一味增加垃圾桶只是治標不治本，要真正根治垃圾圍城的問題，務必要從源頭減廢。」惟香港人習慣了有垃圾就丟到垃圾桶，「香港人其實有環保意識，但仍停留在七十年代『垃圾蟲』的時期，認為將垃圾丟到垃圾桶就完成了自己的公民責任，因此不少垃圾桶內都有可回收物品。」