【維修垃圾桶】多個垃圾桶破損兼爛口　藝術家修補即被食環更換　

本月初，關注勞工權益的藝術家程展緯發現於大埔安邦路、安祥路一帶有多達十個破損的垃圾桶，事後向食環署發信投訴。然而，他於數天後發現署方已將其中六個更換，餘下四個他則自行修補。 程稱，署方處理投訴的速度甚快，但從沒有以職安或環保方向解決問題。「（署方）只處理投訴範圍，但大埔行一條街就見到爛垃圾桶。每個成本都要800元，為何不能維修呢？」

關注勞工權益的藝術家於大埔發現十個破損的垃圾桶，並製圖點出其位置。 (照片獲授權使用)

半年冇人理 有投訴即處理

程展緯於月初發現，沿大埔安邦路、安祥路有多達十個破損程度不一的垃圾桶——有的桶面上有裂痕，有不少更已「爛口」，即垃圾桶口附近有明顯破口。程去信食環署投訴，但發現署方的處理手法只是換掉其中六個損毀的垃圾桶，這教他甚為失望。他回覆食環署的書信指：「我擔心這『效率』只是解決投訴的效率，沒有帶來真正有意義的改變。」

他解釋，這些垃圾桶已損毀近半年，平日食環署職員來巡查也沒有處理，如今接獲投訴即行動，反映署方只會處理投訴，而非解決問題。「除了這十個，大埔還有不少破損的垃圾桶，但食環只處理投訴範圍。」

按2018至2019開支預算文件，2017年全港共有14,591個垃圾桶。

破損即掉 轉頭叫人減廢

程展緯稱，他得知食環換掉六個垃圾桶後，再次去信食環署，希望署方停止更換，並聲稱已自行修補餘下四個垃圾桶。然而，他發現署方於數天後再換上新垃圾桶。

食環署管理的垃圾桶以玻璃纖維物料作外殼，內膽則用金屬物料製造，每個成本約800元——署方因接獲投訴而一下子換掉十個垃圾桶，花掉8000元，這教程展緯大感驚訝。「接一個投訴就換一個，為何沒有維修的機制？」

程只用了地膠、超能膠及鍚紙就能修補垃圾桶，整個過程大約花掉十多分鐘時間。他質疑政府為何如今常將減廢掛在口邊，但處理垃圾的部門卻缺乏減廢的意識。

程展緯自行用地膠及鍚紙修補垃圾桶，但及後已被食環換掉，他質疑為何食環沒有維修垃圾桶機制。 (照片獲授權使用)

清潔工每天傾倒多個垃圾桶，不時會被垃圾割傷，以及因垃圾桶過重而扭傷。(資料圖片)

清潔工工傷常被質疑

單是十個垃圾桶，足以反映食環署處理投訴的方法，以及減廢的意識。程展緯補充，這還能反映食環漠視清潔工友的工作環境。「工友每天要處理垃圾，他們有機會因桶身破損而受傷。食環沒有環保的面向，亦沒有職安的面向。」程稱。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵稱，清潔工友工作時除了被垃圾弄傷，如竹籤、玻璃等，較多情況是因垃圾桶過重而扭傷。雖然外判公司會替工友購買勞工保險，但普遍工友因索償手續繁複或工傷不被公司承認而變相沒有保障。「工友扭傷時沒有為意，可能放工或者一兩天後才察覺，但好多時公司就會質疑這不是工傷。」梁芷茵說。

食環署回覆《香港01》指，署方並沒有損毀及棄置垃圾桶的數字，而已損毁的垃圾桶外殼及底座，如不能繼續使用會被棄置。至於垃圾桶的金屬內膽，當損耗至不能使用時，則會回收處理。